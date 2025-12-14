Schade, dass diese Show heute zum letzten Mal läuft

Was solltet Ihr heute am Sonntag (14. Dezember) auf keinen Fall im TV verpassen? Hier findet Ihr die Highlights.

Von Saskia Hotek

Deutschland – Weihnachten rückt immer näher. Am heutigen Sonntag brennt schon das dritte Lichtlein auf dem Adventskranz. Wer allerdings mal eine Auszeit vom Weihnachtstrubel braucht, sollte sich am besten diese TV-Tipps durchlesen. Hier findet Ihr meine Highlights des heutigen Fernsehprogramms. Es ist auch nur ein bisschen Weihnachten dabei.

Pflichttermin

Joko & Klaas verabschieden sich von ihrem Erfolgsformat. © ProSieben/Jens Hartmann

Ein letztes Mal treten Joko Winterscheidt (46) und Klaas Heufer-Umlauf (42) im Duell um die Welt an. Ich muss gestehen, die ersten Staffeln hatte ich nicht geschaut, weil die Herausforderungen zu krass, zu waghalsig waren. Doch mit der Zeit und als die beiden dann andere Prominente für sich antreten ließen, interessierte mich die Show immer mehr. Sie setzte neue Maßstäbe der Unterhaltung und ging auch über Grenzen. 20.15 Uhr, ProSieben

Geheimtipp

Im Ally Pally wird der Darts-Weltmeister 2026 gesucht. © dpa/Thomas Frey

Seit Donnerstag steht das abendliche Fernsehprogramm bei mir fest: Die Darts-WM im legendären Alexandra Palace, besser bekannt als Ally Pally, ist im vollen Gange. Noch nie haben so viele Spieler teilgenommen wie in diesem Jahr. Das macht das Turnier umso spannender. Mindestens genauso unterhaltsam ist das Publikum. Darts-Fans kommen immer in lustigen Kostümen. 14 Uhr, Sport1

Bloß nicht!

Nicht jedes Fußball-Turnier sollte übertragen werden. © PR

Von klein auf schaue ich Fußball. Der Icon League kann ich allerdings nichts abgewinnen. Es gibt schon so viele Wettbewerbe, die im Fernsehen übertragen werden. Da finde ich ein reines Spaß-Turnier wie dieses einfach nur überflüssig. Auf diesem Sendeplatz könnte genauso gut auch eine andere Sportart gezeigt werden, die bisher nicht so viel Aufmerksamkeit bekommt. 17.30 Uhr, Sport1

Streaming

Bridget Jones (Renée Zellweger, 56) wagt sich wieder ins Dating-Leben. © dpa/Universal