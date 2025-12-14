Schade, dass diese Show heute zum letzten Mal läuft
Deutschland – Weihnachten rückt immer näher. Am heutigen Sonntag brennt schon das dritte Lichtlein auf dem Adventskranz. Wer allerdings mal eine Auszeit vom Weihnachtstrubel braucht, sollte sich am besten diese TV-Tipps durchlesen. Hier findet Ihr meine Highlights des heutigen Fernsehprogramms. Es ist auch nur ein bisschen Weihnachten dabei.
Pflichttermin
Ein letztes Mal treten Joko Winterscheidt (46) und Klaas Heufer-Umlauf (42) im Duell um die Welt an. Ich muss gestehen, die ersten Staffeln hatte ich nicht geschaut, weil die Herausforderungen zu krass, zu waghalsig waren. Doch mit der Zeit und als die beiden dann andere Prominente für sich antreten ließen, interessierte mich die Show immer mehr. Sie setzte neue Maßstäbe der Unterhaltung und ging auch über Grenzen.
20.15 Uhr, ProSieben
Geheimtipp
Seit Donnerstag steht das abendliche Fernsehprogramm bei mir fest: Die Darts-WM im legendären Alexandra Palace, besser bekannt als Ally Pally, ist im vollen Gange. Noch nie haben so viele Spieler teilgenommen wie in diesem Jahr. Das macht das Turnier umso spannender. Mindestens genauso unterhaltsam ist das Publikum. Darts-Fans kommen immer in lustigen Kostümen.
14 Uhr, Sport1
Bloß nicht!
Von klein auf schaue ich Fußball. Der Icon League kann ich allerdings nichts abgewinnen. Es gibt schon so viele Wettbewerbe, die im Fernsehen übertragen werden. Da finde ich ein reines Spaß-Turnier wie dieses einfach nur überflüssig. Auf diesem Sendeplatz könnte genauso gut auch eine andere Sportart gezeigt werden, die bisher nicht so viel Aufmerksamkeit bekommt.
17.30 Uhr, Sport1
Streaming
Irgendwie gehört Bridget Jones (Renée Zellweger, 56) für mich zur Weihnachtszeit dazu, nicht zuletzt wegen des kultigen Weihnachtspullovers von Mr. Darcy. Im vierten Teil der romantischen Komödie ist Bridget Jones – Verrückt nach ihm (2025). Nach dem Tod ihres Ehemanns ist die chaotische Alleinerziehende auf der Suche nach einem neuen Partner.
Netflix
Viel Freude mit dem heutigen TV-Programm!
Titelfoto: ProSieben/Jens Hartmann