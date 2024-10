So ernst haben wir Joko Winterscheidt noch nie gesehen

Deutschland - Wenn man nach draußen schaut, ist unverkennbar: Der Herbst ist da! Mit Beginn der Jahreszeit haben sich die TV-Sender glücklicherweise auch dazu entschieden, ihr Fernsehprogramm mit spannenden Inhalten aufzuwerten. Was Ihr am heutigen Sonntag auf keinen Fall verpassen solltet.

Joko Winterscheidt kennt man als den lustigen Moderator, der für (fast) jeden Klamauk zu haben ist. Umso verblüffender dürfte für manche The World's Most Dangerous Show sein, welche nun Free-TV-Premiere feiert. In dieser Doku-Reihe zeigt er die Auswirkungen der Klima-Katastrophe, die täglich spürbar sind. Joko trifft Menschen, die sich für eine nachhaltigere Welt einsetzen, kämpfen und ihn Hoffnung schöpfen lassen.

13.05 Uhr, ProSieben