Spannung pur! Endlich ist diese Erfolgsserie zurück!

Keiner performt "Does Your Mother Know" von ABBA so gut wie Rowan Atkinson! Zumindest muss ich bei keinem anderen so herzlich lachen. Im ersten Film der dreiteiligen Reihe von Johnny English (2003) ist diese Szene definitiv mein Highlight. Daraus entwickelte sich glücklicherweise ein Running Gag, sodass auch in den Fortsetzungen eine Show-Einlage des tollpatschigen Agenten nicht fehlen darf.

16.50 Uhr, RTLZWEI