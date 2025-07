12.07.2025 09:27 795 Dieser Film ist einfach nur peinlich

Was am Samstag (12. Juli 2025) im Fernsehen interessant ist, lest Ihr in den TAG24-TV-Tipps.

Von Saskia Hotek

Deutschland - Nach einer anstrengenden Woche sehnt man sich am Samstag doch nach etwas Entspannung. Wo ginge das besser als auf der Couch? Hier sind meine TV-Tipps für einen unterhaltsamen und abwechslungsreichen Aufenthalt vor dem Fernseher. Pflichttermin Laura Freigang (27) will mit der deutschen Frauen-Fußballnationalmannschaft einen weiteren Sieg holen. © IMAGO/Passion2Press Ich muss meine Meinung revidieren. Vor einiger Zeit habe ich an dieser Stelle geschrieben, dass ich mir eine Sommerpause ganz ohne Fußball wünsche. Doch seit die Frauen-Fußball-EM begonnen hat, bin ich anderer Auffassung. Hier steht noch der Fußball im Vordergrund, nicht der Kommerz. Deshalb lass ich mir Schweden gegen Deutschland definitiv nicht entgehen. 21 Uhr, ZDF Geheimtipp Guido Maria Kretschmer (60) ist der Star der Sendung. © IMAGO/Passion2Press Wenn ich zur Abwechslung an einem Samstag mal nichts vorhabe, lasse ich gern Shopping Queen laufen. Jedes Mal, wenn ich diese Sendung schaue, überlege ich: Was würde ich wohl zu diesem Motto in vier Stunden und mit 500 Euro kaufen? Doch abgesehen davon sind die Kommentare von Guido Maria Kretschmer (60) der eigentliche Grund, die Show zu gucken. ab 11.50 Uhr, Vox Bloß nicht! Austin Powers (Mike Myers, 62) bringt nicht jeden zum Lachen. © IMAGO/Mary Evans Für die einen ist er absoluter Kult, eine regelrechte Ikone. Für mich einfach nur peinlich! Austin Powers - Das Schärfste, was Ihre Majestät zu bieten hat (1997) kann bei mir überhaupt nicht punkten. Die Witze sind mir zu primitiv, die Charaktere zu einfältig. Wenn ich die Film-Reihe im TV sehe, dauert es nur einen Bruchteil einer Sekunde, dass ich das Programm wechsle. 20.15 Uhr, RTLZWEI Streaming Manchmal verwandeln sich Teenager in Dinosaurier. © ZDF/Jens Koch Weil reines Muskeltraining nicht funktioniert, besorgen sich Janni (Diyar Ilhan, 23) und Ben (Shadi Eck, 23) vermeintliche Testosteron-Pillen, um männlicher zu werden und damit ihre Mitschülerinnen zu beeindrucken. Doch das geht nach hinten los und die beiden werden unfreiwillig Mitglied im Club der Dinosaurier (2025). Diese Serie wagt etwas Neues, was mir sehr gefällt! ZDF-Mediathek Gute Unterhaltung wünscht die TAG24-Redaktion!

Titelfoto: IMAGO/Mary Evans