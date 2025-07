TV-Tipps: Diesen durchgeknallten Irren müsst Ihr gesehen haben

Alles in Kürze

In dieser Horrorkomödie werden Geheimnisse zum Abendessen serviert. In The Menu (2022) spielt Ralph Fiennes genau die Rolle, die er über mehrere "Harry Potter"-Filme hinweg perfektioniert hat: den durchgeknallten Irren!

Diesmal mimt er allerdings einen mordlustigen Koch. Seine Gegenspielerin: die nicht weniger beeindruckende Anya Taylor-Joy.

22.50 Uhr, RTL