Wilson Gonzalez Ochsenknecht: "Auf allen Kanälen meine Fresse"

Berlin - In diesem Frühjahr gibt es die volle Dröhnung von Wilson Gonzalez Ochsenknecht (35). Egal ob "Diese Ochsenknechts", im Münchner " Tatort : Charlie" oder in seiner Mini-Serie "Späti": Der Schauspieler ist derzeit quasi dauerpräsent im deutschen Fernsehen.

In der vierten Staffel von "Diese Ochsenknecht" (abrufbar bei Sky und Wow) gibt es bereits Einblicke in Wilsons neuestes Projekt. "Es wird viel vom Dreh der 'Späti'-Serie und hinter den Kulissen zu sehen sein."

"Wie es immer so ist: Alles kommt gleichzeitig raus. Zwei Monate Vollprogramm und danach will mich erst einmal keiner mehr sehen. Auf allen Kanälen meine Fresse", scherzt er im TAG24-Interview.

So haben in jeder Folge mehrere Gast-Stars einen Auftritt, zum Beispiel Jasna Fritzi Bauer (36), Nikeata Thompson (44), Sophie Passmann (31) und Marc Hosemann (54, "Die Discounter").

Die Serie ist eine Hommage an den Spätkauf - "ein super spannendes Umfeld, über das wir unbedingt erzählen wollten. Im Späti taucht alles auf: Pfandsammler, wohlhabende Leute, Studenten, Kids. Es ist wohl der einzige Ort, wo alles querbeet an Menschen aufkreuzen kann."

Ist Wilson Gonzalez privat auch ein Mann der Tat? "Wenn ich Zeit und Lust habe – ne Spaß – ich helfe meinen Freunden immer gern und bin auch gern für alle da. Wenn ich allerdings einschätzen kann, dass ich keine Hilfe bin, sage ich das auch so."

An dieser Weitsicht mangelt es Fred noch. "Außer das Aussehen haben wir keine großen Gemeinsamkeiten. Ich glaube schon an das Gute, aber ich weiß auch, dass nicht alles immer funktioniert. Ich bin zwar optimistisch und gebe es nie auf, aber bei mir geht nicht so viel schief. Ich war schnell stabil im Leben und wusste, was ich will."

"Späti" ist jetzt schon in der ZDF-Mediathek abrufbar. Ab dem morgigen Dienstag läuft die Sitcom um 21.45 Uhr auf ZDFneo.