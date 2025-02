Warum dieser Film eine pure Enttäuschung ist

Sie durften nicht duschen, nicht in die Sonne und Rasieren war auch verboten. Die Darsteller in Wolfgang Petersens Meisterwerk Das Boot (1981) bekamen einige Auflagen während der Dreharbeiten, um den Film so authentisch wie möglich zu gestalten. Mit diesem Wissen im Hinterkopf schätze ich ihre Leistung umso mehr, wenn ich mir den Klassiker erneut ansehe.

Wer ist der Maulwurf im britischen Geheimdienst? George Smiley (Gary Oldman), der nach einer gescheiterten Mission in Ungarn eigentlich entlassen wurde, soll den Spion in den Führungskreisen finden. In Dame, König, As, Spion (2012) bekommt er Hilfe von Peter Guillam (Benedict Cumberbatch), um nach dem Übeltäter zu suchen.

Was habe ich mich damals auf Mamma Mia! Here We Go Again (2018) gefreut. Der Film erzählt, was Donna Sheridan (Meryl Streep, Lily James) einst auf die griechische Insel verschlagen hat. Doch als ich im Kino saß, kam dann die Ernüchterung. Fast die komplette Geschichte wurde schon im ersten Teil nebenbei erzählt und in der Fortsetzung lediglich verbildlicht. Leider hat Meryl Streep nur Gastauftritte, weshalb es diesem Film an Leichtigkeit und Dynamik mangelt.

