Extralange Quiz-Folter: Mit dieser Live-Sondershow macht Ihr die Nacht zum Tag

In dem berührenden und zugleich urkomischen Film Three Billboards Outside Ebbing, Missou ri (2017) spielt die grandiose Frances McDormand eine Mutter, die ihre Tochter durch ein grausames Verbrechen verloren hat. Als nach mehreren Monaten immer noch kein Täter ermittelt wurde, beschuldigt sie mit Hilfe dreier provokanter Plakatwände die örtliche Polizeibehörde der Untätigkeit.

Nachdem mich die vierte Staffel von Fargo (2014) so gar nicht vom Hocker gehauen hat, knüpft die fünfte wieder an die glanzvolle Vergangenheit der Ausnahme-Serie an. In dem Spin-off von Ethan und Joel Coens gleichnamigem Film aus dem Jahr 1996 begeistert vor allem Hauptdarstellerin Juno Temple als nur scheinbar typische Hausfrau aus dem Mittleren Westen.



