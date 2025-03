TV-Tipps und Warnung: Diese Sendung ist nur ein billiger Abklatsch

Auch wenn in dieser Woche der Kölner "Tatort" absolut empfehlenswert ist, läuft bei mir am Sonntagabend etwas anderes im Fernsehen. Vorige Woche ist die neue Staffel von Wer stiehlt mir die Show? gestartet. Mehr Spannung erhält die Quizshow durch ein neues Halbfinale, in dem die Kandidaten Punkte geschickt setzen müssen. So kann auch der Zweitplatzierte noch ins Finale einziehen.

20.15 Uhr, ProSieben