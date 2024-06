Wie Ihr heute am besten einen Bogen um Barbara Schöneberger machen könnt

Am heutigen Samstag wartet das TV-Programm mit einigen Highlights auf. Moderatorin Barbara Schöneberger läuft bei unserem Showreporter nicht auf der Mattscheibe

Von Sebastian Tangel

Deutschland - Am heutigen Samstag wartet das TV-Programm mit einigen Highlights auf. Eine Moderatorin läuft bei unserem TAG24-Showreporter aber nicht auf der Mattscheibe.

Pflichttermin

Beim UEFA Champions-League-Finale trifft Borussia Dortmund am Abend auf Real Madrid. Um in Wembley gegen den unangefochtenen Rekordsieger (14 Titel!) zu gewinnen, müssen die schwarz-gelben Außenseiter auf ein Fußballwunder hoffen. Zuletzt haben die "Blancos" übrigens im Jahr 1981 ein Endspiel in der Königsklasse verloren. Ab 19.25 Uhr, ZDF

Wer Fußball mag, darf diese Partie auf keinen Fall verpassen. © IMAGO/Friedrich Stark

Geheimtipp

Inception (2010) ist ein klassischer Christopher-Nolan-Film, mit einer verworrenen und hochkomplexen Story, bei der einem als Zuschauer förmlich der Kopf raucht. Wer sich darauf einlässt, wird an dem Thriller, in dem Leonardo DiCaprio, Tom Hardy und Co. auf verschiedenen Traumebenen wandeln, seine wahre Freude haben. 20.15 Uhr, RTL Zwei

Inception ist überaus sehenswert! © RTL II

Bloß nicht!

Wenn ich sehe, wer bei der Starnacht am Neusiedler See auf der Bühne steht, stelle ich fest, dass es sich um Etikettenschwindel handelt. Brofaction, Marina Marx und Gregor Meyle bieten aus meiner Sicht wenig bis gar keine Starpower. Moderiert wird der Sternchenabend von Barbara Schöneberger, die es sich offenbar zum Ziel gemacht hat, wirklich jeden Moderationsjob anzunehmen. 20.15 Uhr, MDR

Was moderiert Barbara Schöneberger (50) eigentlich nicht? © MDR/ORF/Peter Krivograd

Streaming

Der gegenwärtige Gaza-Krieg ist ein Musterbeispiel für hybride Kriegsführung. Die Doku Netanjahu, die USA und der Krieg in Gaza (2024) versucht die Entwicklung in Nahost vor dem Hamas-Massaker an 1200 Israelis am 7. Oktober einzuordnen. In Zeiten von Desinformations- und Propaganda-Kampagnen umso wichtiger für ein besseres Verständnis dieses komplexen Konflikts! ORF Mediathek

In der ORF Mediathek geht's derzeit um Benjamin Netanjahu (74). © dpa/Government Press Office/XinHua