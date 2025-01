Diese Sendung gehört abgesetzt!

TAG24 wirft einen Blick auf das TV-Programm am Sonntag, 12. Januar. Welche Sendung im Fernsehen können wir Euch empfehlen und welche nicht?

Von Saskia Hotek

Deutschland - Zieht Euch warm an! Es wird frisch und kalt am Wochenende. Wer keine Lust hat, in diverse Kleidungs-Schichten zu schlüpfen, sondern den heutigen Sonntag bequem auf der Couch verbringen will, findet hier ein paar Tipps, was im Fernsehen läuft.

Pflichttermin

Ob Inspector Barnaby (r.) herausfindet, wer den Haustier-Detektiv ermordet hat? © ZDF/Mark Bourdillon

Wer hat den Haustier-Detektiv ermordet? Diese Frage beschäftigt Inspector Barnaby im neuen Fall Von Hunden und Menschen. Frank Bailey (Nathan Sussex) wird tot in einem Zwinger aufgefunden - ausgerechnet von dem Hund, dessen Verbleib er gerade noch aufklären sollte. Für mich klingt das nach einem kuriosen und zugleich spannenden Fall. 22.15 Uhr, ZDF

Geheimtipp

Der Film "Die Verlegerin" regt zum Nachdenken über Pressefreiheit an. © ARD Degeto/© NBC Universal

Die Verlegerin Katharine "Kay" Graham (Meryl Streep, 75) steht 1971 vor der Entscheidung, ob ihre Zeitung, die "Washington Post", geheime Papiere des US-Verteidigungsministeriums veröffentlichen soll. Diese belegen, dass die Bevölkerung bezüglich des Vietnam-Kriegs bewusst desinformiert wurde. Ein zum Nachdenken anregender Film, der die Bedeutung der Pressefreiheit hervorhebt. 23.05 Uhr, Das Erste

Bloß nicht!

Juroren wie Harald Glööckler (59) bewerten Motto-Outfits der Teilnehmerinnen, aber nicht auf die feine Art. Trash-TV und Sport1, das passt nicht zusammen. © Imago/Agentur Baganz

Der Name Sport1 suggeriert eigentlich, dass im Hauptprogramm nur Sport zu sehen ist. Neuerdings versucht der Sender allerdings, im Trash-TV mitzumischen. In My Style Rocks bewerten Juroren wie Harald Glööckler (59) die Motto-Outfits der Teilnehmerinnen auf übelste Weise. Respektlosigkeit und Demütigung stehen an der Tagesordnung. Diese Sendung gehört abgeschafft! 20.15 Uhr, Sport1

Streaming

Wird Ryan Gosling (44) seiner Rolle als berühmter Stuntman gerecht? © MAGO/Cover-Images