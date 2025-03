22.03.2025 08:37 738 Diese Show klingt unterhaltsam, ist aber einfach nur nervig

In den TV-Tipps von TAG24 lest Ihr, was Ihr heute am Samstag (22. März 2025) nicht verpassen solltet.

Von Saskia Hotek

Deutschland - So wünscht man sich doch den Start ins Wochenende: Strahlender Sonnenschein und die langsam steigenden Temperaturen laden draußen zum Verweilen ein. Da passt es gut, dass die TV-Highlights erst am Abend zu sehen sind. Hier sind meine TV-Tipps. Pflichttermin Das neue Quiz von Klaas Heufer-Umlauf (41, l.) und Joko Winterscheidt (46) steckt voller Überraschungen. © Joyn/Benedikt Müller Als sie für 24 Stunden die "Herrschaft" über ProSieben übernommen hatten, brachten Joko Winterscheidt (46) und Klaas Heufer-Umlauf (41) erstmals Ein sehr gutes Quiz (mit hoher Gewinnsumme) an den Start. Das Besondere: Bis zum Start der Live-Show weiß keiner, wo sie stattfindet. Jeder in der Region kann also spontan als Kandidat mitmachen. 20.15 Uhr, ProSieben Geheimtipp Anna (Lindsay Lohan, 38, l.) und Tess (Jamie Lee Curtis, 66) tauschen ungewollt ihre Rollen. © Disney Im August kommt die langersehnte Fortsetzung in die Kinos, doch ich muss mir vorher erst einmal Freaky Friday - Ein voll verrückter Freitag (2003) ansehen. Jamie Lee Curtis (66) als alleinerziehende Mutter Tess und Lindsay Lohan (38) als ihre Tochter Anna tauschen im Film die Körper. Scheint, als ob es ziemlich lustig werden wird. Da kann ich im Anschluss wohl kaum den zweiten Teil erwarten. 22.25 Uhr, Disney Channel Bloß nicht! Elton (53, v.l.), Tim Mälzer (54) und Jens "Knossi" Knossalla (38) können unsere Redakteurin nicht überzeugen. © RTL Tun sich ein Großmaul, ein Grummler und ein Hyperaktiver zusammen, entsteht eine Sendung wie Drei gegen Einen: Die Show der Champions. Tim Mälzer (54), Elton (53) und Jens "Knossi" Knossalla (38) treten dabei gegen Kandidaten an, die körperliche und mentale Höchstleistungen bringen. Klingt unterhaltsam? Ist aber aufgrund der drei "Stars" einfach nur nervig. 20.15 Uhr, RTL Streaming Fabian (Christian Friedel, 46) kümmert sich um das Wohl der Gäste. © Home Box Office Sehnsüchtig habe ich die neuen Folgen von The White Lotus erwartet. Die ersten zwei Staffeln wurden mit Auszeichnungen überhäuft - völlig zurecht. Nach Hawaii und Sizilien geht es nun nach Thailand. Besonders freue ich mich darüber, dass der in Dresden lebende Schauspieler Christian Friedel (46) dabei ist. Er spielt den Hoteldirektor Fabian - eine scheinbar kleine, aber geheimnisvolle Rolle. Wow Viel Freude beim Zuschauen!

