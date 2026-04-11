Umut und Serkan eskalieren in Talk-Show: "Macht mich so sauer"

München/Köln - Eine Begegnung von Umut Tekin (28) und Serkan Yavuz (33) in der Reality-Talkshow "Nightfever" ist völlig aus dem Ruder gelaufen.

Serkan Yavuz (33, l.) und Umut Tekin (28) trafen in einem Talk-Format aufeinander. © Bildmontage: Henning Kaiser/dpa, RTL / Julia Feldhagen

In der ersten Folge seiner neuen Show hat Moderator Sam Dylan (35) am Freitagabend für Explosionsstoff gesorgt, da er die zwei Reality-Rivalen in den NightWash Club in Köln einlud.

Denn: Serkan und Umut trafen wohl überraschend und vor allem unwissend aufeinander!

Beide Männer streiten sich seit Monaten. Der Auslöser war die Fremdknutscherei von Emma Fernlund (25) mit Serkan bei "The Power", obwohl sie eigentlich noch mit Umut zusammen war.

In "Nightfever" trafen die Erzfeinde nun aufeinander. In ersten Clips der Aufzeichnung ist zu sehen, wie sich Serkan und Umut anschreien und auseinander gehalten werden müssen.

In seiner Instagram-Story beschwert sich Umut nach der Show: "Das macht mich so sauer, dass man mir nicht Bescheid gibt, dass Serkan bei so einer Show dabei ist". Moderator Dylan habe ihn vor "vollendete Tatsachen" gestellt, als er ihn mit seinem Rivalen konfrontierte, so Umut.