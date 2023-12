Unschöne Erinnerungen: In einen Bären verwandelter Prinz sorgt für Angst und Schrecken

Schon vergangenen Sonntag durfte Matthias Schweighöfer "Wer stiehlt mir die Show?" moderieren - und setzte sich im großen Finale erneut gegen seinen Kumpel Joko Winterscheidt durch. Der Schauspieler darf also auch an diesem Sonntag durch die Show führen und ich bin wahnsinnig gespannt, ob er auf sein Moderationsdebüt noch einen draufsetzen kann!

Diesen Film könnte ich immer wieder schauen: "P.S. Ich liebe dich" (2007) mit Gerard Butler und Hilary Swank in den Hauptrollen zeigt sehr berührend, welche Kraft handgeschriebene Briefe haben können. Viel öfter sollten auch wir zu Stift und Papier greifen und besonders in dieser vorweihnachtlichen Zeit unseren Liebsten ein paar wärmende Worte hinterlassen.

An dieses Märchen komme ich nicht heran. Einmal als Kind gesehen, hat mich "Das singende, klingende Bäumchen" (1957) in Angst und Schrecken versetzt. Zwar gilt der Film als eine der besten Märchenproduktionen der DEFA, doch der von einem Zwerg in einen Bären verwandelte Prinz löst einfach bis heute bei mir unschöne Erinnerungen aus.

15.10 Uhr, MDR