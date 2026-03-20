Auferstehung nach Serientod reicht nicht: RTL sorgt noch für weiteren Knall
Köln - Mit der Rückkehr von Irene Weigel (Petra Blossey, 69) hat RTL für einen Paukenschlag in der deutschen Daily-Soap-Landschaft gesorgt. Doch die vermeintlich Verstorbene kehrt nicht allein zu "Unter uns" zurück …
Vor sieben Jahren starb Irene unter mysteriösen Umständen den Serientod. Als ihr Mann sie nach einer Japan-Reise vom Flughafen abholen will, kommt nur ein Holzsarg aus dem Flieger. Ein Herzinfarkt soll zu ihrem Ableben geführt haben.
Jetzt ist sie zurück in der Schillerallee. Wie genau der Sender die wundersame Wiederauferstehung der Kult-Figur innerhalb der Serie erklären will, ist noch nicht bekannt. Stattdessen kündigten die Verantwortlichen noch einen weiteren Knall an.
Mit Anna Weigel (Marie Zielcke, 47) feiert auch Irenes Tochter ihr großes Comeback in der beliebten RTL-Vorabendserie. Beide Charaktere werden ab Donnerstag, dem 16. April, in Folge 7851 wieder auf der Mattscheibe zu sehen sein.
Für Petra Blossey könnte die Doppel-Rückkehr kaum emotionaler sein. Trotz aller Erfahrung und Set-Routine gab es beim Neustart aber auch kleine Überraschungen, wie sie im Interview mit RTL offen und ehrlich zugab.
"Als ich zurückkam, habe ich erst einmal eine neue Garderobe bekommen. Aber: Während der ersten Tage bin ich tatsächlich immer zu meiner alten Garderobe gegangen, weil diese so viele Jahre lang mein persönlicher Rückzugsort war", erklärte die Schauspielerin.
Marie Zielke möchte "Anna Weigel" eine eigene Handschrift verpassen
Und auch, wenn alles zu Beginn noch "ein bisschen ungewohnt" gewesen sei, könne sie sich kaum glücklicher schätzen, "endlich wieder hier zu sein". Dem neuen Gesicht an der Seite der 69-Jährigen erging es da nicht viel anders.
Auch Marie Zielcke blickt auf aufregende Wochen zurück. Ihren ersten Drehtag als Anna Weigel hatte sie direkt mit Serien-Mama Irene. "Weil ich Petra aus dem Fernsehen kannte, hatte ich sofort das Gefühl, jemanden an meiner Seite zu haben, der mir vertraut vorkam", so die Schauspielerin.
Ihre Rolle wurde im Laufe der Seriengeschichte bereits mehrfach neu besetzt. Für Marie war dennoch schnell klar, dass sie der beliebten Figur ihre eigene Handschrift verpassen möchte. Jetzt hofft sie darauf, dass diese den Zuschauern gefällt.
Ziemlich kurios: Die erste Darstellerin der Anna Weigel, Janis Rebecca Rattenni (1994 bis 2004), arbeitet heute selbst hinter der Kamera und führt Regie. Damit inszeniert nun ausgerechnet Anna Nummer eins ihre insgesamt dritte Nachfolgerin.
"Unter uns" läuft immer montags bis freitags um 17.30 Uhr im Free-TV bei RTL. Vorab stehen die jeweiligen Episoden aber auch schon bei RTL+ zum Streamen bereit.
Titelfoto: Bernd Wüstneck/dpa-Zentralbild/dpa