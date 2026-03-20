Auferstehung nach Serientod reicht nicht: RTL sorgt noch für weiteren Knall

Köln - Mit der Rückkehr von Irene Weigel (Petra Blossey, 69) hat RTL für einen Paukenschlag in der deutschen Daily-Soap-Landschaft gesorgt. Doch die vermeintlich Verstorbene kehrt nicht allein zu " Unter uns " zurück …

Petra Blossey (69, r.) und Marie Zielcke (47) werden das Geschehen bei "Unter uns" ganz schön auf den Kopf stellen. © RTL / Dennis-A.Hundt

Vor sieben Jahren starb Irene unter mysteriösen Umständen den Serientod. Als ihr Mann sie nach einer Japan-Reise vom Flughafen abholen will, kommt nur ein Holzsarg aus dem Flieger. Ein Herzinfarkt soll zu ihrem Ableben geführt haben.

Jetzt ist sie zurück in der Schillerallee. Wie genau der Sender die wundersame Wiederauferstehung der Kult-Figur innerhalb der Serie erklären will, ist noch nicht bekannt. Stattdessen kündigten die Verantwortlichen noch einen weiteren Knall an.

Mit Anna Weigel (Marie Zielcke, 47) feiert auch Irenes Tochter ihr großes Comeback in der beliebten RTL-Vorabendserie. Beide Charaktere werden ab Donnerstag, dem 16. April, in Folge 7851 wieder auf der Mattscheibe zu sehen sein.

Für Petra Blossey könnte die Doppel-Rückkehr kaum emotionaler sein. Trotz aller Erfahrung und Set-Routine gab es beim Neustart aber auch kleine Überraschungen, wie sie im Interview mit RTL offen und ehrlich zugab.

"Als ich zurückkam, habe ich erst einmal eine neue Garderobe bekommen. Aber: Während der ersten Tage bin ich tatsächlich immer zu meiner alten Garderobe gegangen, weil diese so viele Jahre lang mein persönlicher Rückzugsort war", erklärte die Schauspielerin.