TV-Knall: Beliebte Figur kehrt nach sechs Jahren in RTL-Soap zurück - Trotz Serientod

Köln - Es ist wohl die TV-Sensation des noch jungen Jahres: Ein Kult-Charakter, der bereits vor sechs Jahren den Serientod gestorben war, kehrt zu " Unter uns " zurück!

Schauspielerin Petra Blossey (69) wird trotz Serientod in die "Schillerallee" zurückkehren. © Gerald Matzka/dpa

25 Jahre lang war Petra Blossey (69) eine tragende Säule der beliebten RTL-Daily. Von Folge eins (1994) bis Folge 6515 (2019) erlebte sie als ikonische Irene Weigel sämtliche Höhen und Tiefen, geprägt von Schicksalsschlägen und Neuanfängen.

Im Jahr 2019 folgte der dramatische Ausstieg aus der Vorabendserie: Damals wartete ihr Ehemann Robert Küpper am Flughafen vergeblich auf die Rückkehr seiner Frau aus Japan. Stattdessen kam nur ein Holzsarg aus dem Flugzeug.

Irene war an den Folgen eines Herzinfarkts verstorben. Wie RTL ihre völlig unerwartete Wiederauferstehung erklären wird, ist noch unklar. Fakt ist: Seit einigen Tagen steht Blossey wieder auf dem Produktionsgelände in Köln vor der Kamera.

Die Anfrage der "Unter uns"-Verantwortlichen habe sie überrascht, gesteht die 69-Jährige gegenüber dem Sender. Und weiter: "Ich freue mich zuallererst auf meine Kollegen. Darauf, dass Irene wieder ein wichtiger Bestandteil der Familie Weigel sein wird."