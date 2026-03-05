TV-Knall: Beliebte Figur kehrt nach sechs Jahren in RTL-Soap zurück - Trotz Serientod
Köln - Es ist wohl die TV-Sensation des noch jungen Jahres: Ein Kult-Charakter, der bereits vor sechs Jahren den Serientod gestorben war, kehrt zu "Unter uns" zurück!
25 Jahre lang war Petra Blossey (69) eine tragende Säule der beliebten RTL-Daily. Von Folge eins (1994) bis Folge 6515 (2019) erlebte sie als ikonische Irene Weigel sämtliche Höhen und Tiefen, geprägt von Schicksalsschlägen und Neuanfängen.
Im Jahr 2019 folgte der dramatische Ausstieg aus der Vorabendserie: Damals wartete ihr Ehemann Robert Küpper am Flughafen vergeblich auf die Rückkehr seiner Frau aus Japan. Stattdessen kam nur ein Holzsarg aus dem Flugzeug.
Irene war an den Folgen eines Herzinfarkts verstorben. Wie RTL ihre völlig unerwartete Wiederauferstehung erklären wird, ist noch unklar. Fakt ist: Seit einigen Tagen steht Blossey wieder auf dem Produktionsgelände in Köln vor der Kamera.
Die Anfrage der "Unter uns"-Verantwortlichen habe sie überrascht, gesteht die 69-Jährige gegenüber dem Sender. Und weiter: "Ich freue mich zuallererst auf meine Kollegen. Darauf, dass Irene wieder ein wichtiger Bestandteil der Familie Weigel sein wird."
Petra Blossey über ihr Comeback: "Hat es in dieser Form noch nie gegeben!"
Blossey ist stolz auf ihr Comeback. "Seit Irenes Verschwinden ist eine lange Zeit vergangen - und doch hat dieser Moment alles verändert. Jetzt aber rückt die Wahrheit näher", wird sie von RTL zitiert. Mehr dürfe sie aktuell natürlich noch nicht sagen.
Nur so viel möchte die Schauspielerin den "Unter uns"-Guckern schon jetzt verraten: "Was kommt, hat es in dieser Form noch nie gegeben." Die gebürtige Caputherin hatte die Serie zuvor auf eigenen Wunsch verlassen und zog von Köln zurück in ihre Heimat nach Potsdam.
Dort wollte sie neue Wege gehen und vor allem auf Theaterbühnen stehen und in Musicals mitwirken.
"Unter uns" läuft immer montags bis freitags um 17.30 Uhr im Free-TV bei RTL. Vorab stehen die jeweiligen Episoden aber auch schon bei RTL+ zum Streamen bereit.
Titelfoto: Bildmontage: Gerald Matzka/dpa, Bernd Wüstneck/dpa-Zentralbild/dpa