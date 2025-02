"Unter uns"-Star nach Auszeit zurück am Set: So krass hat sich Lars Steinhöfel verändert

Köln - Nach mehr als 20 Jahren am " Unter uns "-Set brauchte Lars Steinhöfel (39) Ende des vergangenen Jahres dringend eine Auszeit. Nun ist der Schauspieler zurück in seiner Paraderolle des Easy Winter - und hat eine ganz neue Frisur im Gepäck.

In den vergangenen Monaten ist Schauspieler Lars Steinhöfel (39) mit platinblonden Haaren durch Asien gereist. © Instagram/larssteinhoefel (Screenshot)

Noch bevor Lars im November in den Flieger in Richtung Asien stieg, stattete der 39-Jährige seinem Stamm-Friseur einen Besuch ab. Die Mission war klar: Passend zum großen Auslandsabenteuer sollte ein neuer Look her.

Gesagt, getan: In den vergangenen Monaten hat der Schauspieler eine platinblonde Matte gerockt.

Obwohl die Reaktionen darauf gerade zu Beginn noch sehr verhalten ausgefallen sind, habe ihm sein neuer Style extrem gut gefallen, verrät er im Interview mit RTL.

Zurück am "Unter uns"-Set in Köln war dann aber schnell Schluss mit den blonden Strähnen. Zu seiner Rolle gehören eben dunkle Haare - und das sehen auch die "Unter uns"-Produzenten so, berichtet der 39-Jährige.