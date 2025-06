Jo Weil über besondere Rolle bei "Unter uns": "Mensch wie jeder andere"

Hamburg - Johannes Hermann Bruno Anton (genannt Jo) Weil schlüpfte für 81 Folgen in die Rolle des Dominic Adams bei der RTL -Vorabendserie " Unter uns ". TAG24 wollte wissen, wie es war, einen Transmann zu spielen, und was Diversität für den 47-Jährigen bedeutet.

Jo Weil (47) erklärte im Interview mit TAG24, was Diversität für ihn bedeutet. © Madita Eggers/TAG24

"Ich glaube, Diversity bedeutet für mich, dass einfach die Welt rund ist und wir alle auch so leben sollten", erklärte Weil im Gespräch mit unserer TAG24-Reporterin am roten Teppich der Ernsting's Family Fashion Show am vergangenen Dienstag.

"Jeder so, wie er glücklich ist, oder jede, wie sie glücklich ist - ohne eingeschränkt zu sein. Dass wir einfach zeigen, die Welt ist bunt und das ist schön", ergänzte der Schauspieler, der aktuell für "Sturm der Liebe" vor der Kamera steht.

Für seine damalige Rolle als Dominic Adams in "Unter uns" (2022) durfte sich der 47-Jährige einer speziellen Herausforderung stellen, die er bis heute als toll und besonders empfinde. Die Rolle eines Transmanns einzunehmen, sei für ihn "mal was ganz Neues" gewesen, berichtete er.

"Ich habe dann schnell beschlossen, dass ich zeigen möchte, dass Dominic ein Mensch ist wie jeder andere - vor allem in der großen Gefühlswelt. So habe ich dann auch den Fokus gelegt. Einfach seine Gefühle für die Zuschauer 'hoffentlich' nachvollziehbar zu machen und rüberzubringen."