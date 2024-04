"Volle Kraft voraus": Tauchdrama bei Peggy und Steff - "Hab' ich richtig Angst gehabt"

Kolumbien - Bei "Volle Kraft voraus" wollen die "Goodbye Deutschland" -Stars Peggy Jerofke (47) und Steff Jerkel (54) aus Mallorca wieder zueinander finden. Während Peggy auf einen Neustart der Beziehung hofft, ist sich ihr Ex noch unsicher.

Auf der MS Artania herrscht schlechte Stimmung. Steff hat beide zu einem Tauchgang angemeldet. Bereits ein früherer Unterwasserausflug der beiden ging schief, da sich Peggy so gar nicht für Steffs Hobby begeistern kann.

In einem tränenreichen Gespräch gesteht Peggy Steff ihre Gefühle. © RTL

"Da hab sogar ich Panik gekriegt", berichtet der 54-Jährige und ringt um Luft. Durch seinen schiefen Mund vermutet Peggy aus der Ferne das Schlimmste. Hat Steff etwa einen Schlaganfall? Doch José gibt Entwarnung, die Tauchmaske des Auswanderers sitzt lediglich falsch auf dem Gesicht. Der Schock sitzt beim Ex-Paar tief, doch Peggy lässt sich nicht beirren und will den Tauchgang fortsetzen.

Steff weiß, dass dies ein großer Liebesbeweis seiner Ex-Freundin ist: "Ich bin nicht blind, ich krieg’ mit, was sie hier versucht (...), ich seh', wie sie sich bemüht", erklärt er gerührt. Doch werden die beiden Wahlmallorquiner nach einem Jahr Trennungszeit doch wieder zueinander finden?



Das soll ein gemeinsamer Ausflug zum Strand und ein klärendes Gespräch am letzten Tag der Reise entscheiden. Tränenreich gesteht Peggy ihrem Ex ihre Gefühle und dass sie einfach nicht ohne ihn leben kann. Er küsst sie, nimmt sie mehrfach in den Arm und wirkt selbst sehr ergriffen. "Wenn du nicht mehr da bist, das wäre für mich einfach Horror. Das ganze Leben würde mir nicht mehr Spaß machen", schluchzt die 47-Jährige und Steff kann es nicht fassen.

Noch nie hat seine Peggy ihre Gefühle auf so eine direkte Art und Weise Ausdruck verliehen. "Wir haben 25 Jahre hinter uns. Ich glaub', wenn sich das da nicht lohnt zu kämpfen, dann niemals", erklärt Steff und beide fallen sich glücklich in die Arme.