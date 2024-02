Liebescomeback? "Goodbye Deutschland"-Stars Steff Jerkel und Peggy Jerofke gehen auf Kreuzfahrt

Im April startet VOX mit "Volle Kraft voraus - Die Kreuzfahrt-Doku" eine zweite Dokumentation, bei der die Zuschauer über die Ozeane mitgenommen werden. Dann werden sechs Paare vor traumhafter Kulisse in See stechen.

Die Mallorca-Auswanderin betreibt auf der Insel eine eigene Bar. © Screenshot/Instagram/peggyjerofke

Denn erst im Mai des vergangenen Jahres machte der 54-Jährige den Fans des früheren Paares einen Strich durch die Rechnung. Bei "Kampf der Realitystar - Die Stunde nach der Stunde der Wahrheit" ließ sich Steff zu einer Spitze gegen seine Ex hinreißen: "Ich glaube, da ist schon was Neues im Busch", sagte er damals, betonte aber auch, dass er nicht der Neue sei.

Dabei hatten sich die beiden eigentlich darauf verständigt, dass es kein böses Blut geben solle. Alleine schon wegen ihrer Tochter Josephine (4), weshalb die Kult-Auswanderer sogar noch Zeit miteinander verbringen würden.

Geschäftlich hingegen sind die beiden auch schon seit längerer Zeit kein Paar mehr. So startet Peggy an Gründonnerstag mit ihrem "Tiki Beach" in eine weitere Saison ohne ihren Ex an ihrer Seite.

"Ostern ist unser Datum geworden. Es liegt dieses Jahr sehr früh und danach ist bestimmt erst einmal wieder deutlich weniger los, aber wir freuen uns auf die Wiedereröffnung. Wir sind alle motiviert", sagte die 47-Jährige gegenüber der "Mallorca Zeitung".