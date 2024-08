René nimmt 30 Jahre Crystal Meth: "Am meisten Druck macht mir, dass das Gericht so dahintersteht"

René (43) verbrachte insgesamt 16 Jahre im Gefängnis. © ZDF/Sebastian Jacobi

Die ZDF-Doku "37° - Nie wieder kriminell? Das erste Jahr in Freiheit" begleitet den 43-Jährigen ein Jahr lang durch seinen Alltag.

Nach 9 Jahren in der JVA Torgau in Sachsen wird der zweifache Vater im Januar 2023 entlassen.

Da steht er nun, ohne Job und Wohnung, dafür aber mit 20.000 Euro Schulden und einer Drogensucht - keine gute Ausgangssituation.

Die Sucht war neben räuberischer Erpressung auch ein Grund für seine Gefängnisaufenthalte.

Ein Leben, welches nicht nur ihn, sondern auch seine 15-jährige Tochter Kilischa geprägt hat.

"Viele Sachen versuche ich besser zu machen, weil's meine Eltern halt nicht so hingekriegt haben", erzählt sie dem ZDF.

Aktuell wohnt die Jugendliche wieder bei ihrem Vater in Leipzig. Auch ihm ist bewusst, was er ihr mit seiner Vergangenheit angetan hat: "Wie lange ich sie im Stich gelassen hab, das sind so Sachen, wo's mich sehr trifft".

René, der 30 Jahre seines Lebens Crystal Meth genommen hat, ist jetzt seit fünf Monaten clean, das muss er aufgrund seiner Bewährungsauflagen auch sein. Einfach ist dies aber nicht:

"Ich stehe eigentlich jeden Tag unter Spannung. Am meisten Druck macht mir, dass das Gericht so dahintersteht."