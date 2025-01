Vom Stabhochsprung nach Hollywood: "Nimmt man am Anfang nicht ernst"

"Man nimmt das ja am Anfang nicht ernst, weil man kennt ja auch diese amerikanische Freundlichkeit [...] und dann auf so einem Festival, wenn man ein, zwei Gin Tonic getrunken hat, nimmt man das eh nicht ernst", lacht die 29-Jährige.

Der Streifen um eine junge Boxerin, die nach dem Sinn des Lebens sucht und auswandern will, wurde beim Internationalen Filmfestival in Oldenburg gezeigt. Dort wurden dann plötzlich US-amerikanische Produzenten und Filmemacher auf sie aufmerksam.

Im "stern TV"-Interview mit Steffen Hallaschka (53) berichtet die 29-Jährige von ihrem spannenden Werdegang. © RTL / Stefan Gregorowius

Aber die Produzenten meinten es ernst: Sie wollten ein US-Remake des Boxfilms drehen, wieder mit ihr in der Hauptrolle.

Für die Hollywood-Produktion gab es einige Veränderungen für die 29-Jährige. Ihr Spitzname "Luiii" wurde prompt zum Künstlernamen, wochenlang trainierte sie hart unter Box-Legende Regina Halmich (48), und auch ihren deutschen Akzent musste sie ablegen.

"Es ist krass harte Arbeit gewesen, es gab hundert schlaflose Nächte in der Zeit", erinnert sich Luise Großmann an die Dreharbeiten, "am Ende hört es sich immer wie ein Märchen an".

Jetzt ist die Schauspielerin aber einfach nur stolz. "Es ist eine unglaubliche Startrampe, mit einer Firma wie Lionsgate [...] reinzustarten", erklärt sie bei "stern TV", "[Den Weg nach Hollywood] hätte ich mir niemals vorgenommen, wenn ich nicht so etwas Konkretes wie dieses Projekt gehabt hätte."

Jetzt an der Seite des Schauspielers Ving Rhames (65) kommt Großmanns Film unter dem Titel "Uppercut" am 23. Januar in die deutschen Kinos.