Vom Weihnachtseinkauf zum Pflegefall: Rentnerin klagt gegen Kaufland

Leipzig/Erfurt - Es war der 23. Dezember 2022, als sich Roselinde Krieg auf den Weg ins Einkaufszentrum "Thüringen Park" in Erfurt machte. Zu diesem Zeitpunkt wusste sie noch nicht, was ihr wenig später dort passieren wird. Die MDR-Sendung "Voss & Team" berichtet.

Mit einem mehrfachen Beckenbruch sowie ein Kreuzbeinbruch wurde Roselinde also ins Krankenhaus gebracht und so änderte sich ihr Leben einen Tag vor Weihnachten schlagartig.

Das Erste, was die orientierungslose Frau wahrnahm, war eine Schlange von Einkaufskörben.

Plötzlich bekam sie einen heftigen Schlag in den Rücken und fiel zu Boden.

Nichtsahnend schaute sich die rüstige Rentnerin die schöne Weihnachtsdeko an, während sie mit dem Rücken zum Rollband neben einem Pfeiler stand.

Zwei Männer waren gerade dabei eine Schlange von Einkaufskörben zu transportieren, als diese die nichts ahnende Frau rammten. © dpa/Jörg Carstensen

Über viele Monate hinweg war die Frau auf Hilfe angewiesen, schlief in einem Pflegebett, weil sie die Treppen zum Schlafzimmer nicht überwinden konnte und musste täglich vom Pflegedienst betreut werden.

Für sie war klar: Kaufland muss die Verantwortung für ihren Schaden übernehmen. Aus diesem Grund wandte sie sich an einen Rechtsanwalt. Dieser rechnete alle ihr entstandenen Schäden plus Schmerzensgeld zusammen und kam auf über 40.000 Euro.

Doch Kaufland zeigte sich unkooperativ. Schließlich haben die beiden Mitarbeiter ihr ja zugerufen, sie solle aus dem Weg gehen, von ihrer Seite habe es jedoch keine Reaktion gegeben.

"Also ich halte das für zynisch zu behaupten, dass Frau Krieg in irgendeiner Weise an ihrem Elend selber Schuld hat", ärgert sich ihr Anwalt Stefan Buck.

Nun, bald anderthalb Jahre nach dem Unfall, streitet Kaufland die Schuld seiner Mitarbeiter noch immer ab und droht zusätzlich damit, die aus Kulanz an Roselinde gezahlten 7000 Euro wieder zurückzufordern.

Das wollen sich die Rentnerin und ihr Anwalt nicht gefallen lassen und reichen jetzt Klage ein. Sven Voss und sein Team bleiben ebenfalls an dem Fall dran.

Die komplette Geschichte und weitere Fälle könnt Ihr Euch am heutigen Donnerstag, 20.15 Uhr im MDR ansehen.