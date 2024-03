Von Bruchbude zu Wohnwagen: Arbeitsloses Trio wagt Neuanfang in Leipzig!

Leipzig/Bremerhaven - Das Punker-Paar Paddy (39) und Lausi (32) ist unglücklich in Bremerhaven. Paddy findet keine Arbeit, Freundin Lausi hat Angst, abends auf die Straße zu gehen und zudem leben sie mit Freund Asterix auch noch in einer Bruchbude. Doch nun steht ein Neuanfang bevor, denn sie planen den Umzug nach Leipzig . "Hartz Rot Gold - Daily" begleitet die drei auf ihrer Reise.

Denn Paddy, Lausi und Asterix sind die einzigen, die aktuell noch in dem einsturzgefährdeten Haus leben. Immerhin müssen sie keine Miete mehr zahlen, denn der Vermieter kündigte sie bereits zum September.

Dass jetzt der richtige Zeitpunkt für einen Umzug ist, liegt wohl auch an ihrer miserablen Wohnsituation.

Es ist ein Grund, weshalb das Paar zusammen mit Mitbewohner Asterix nach Leipzig ziehen will. Ein weiterer ist die Jobsuche. "Hier findet man keine Arbeit", erklärt Lausi weiter. In Leipzig sei das anders, da hätten sie viel größere Chancen.

Lausi ist immer noch schockiert: "Bremerhaven ist ja mittlerweile auch so kriminell geworden", erzählt sie.

Lausi freut sich zurück in ihre Heimat zu fahren. "Sachsen ist halt toll", erklärt sie. © RTLZWEI

Früher lebten sie mit einer größeren Punk-Gruppe zusammen in dem Gebäude, doch daran erinnern sie sich ungern zurück.

Die Vorstellungen der anderen seien fernab der Realität gewesen. "Träume, Illusionen von einem 26-jährigen Jungen, der nicht mal bei der Bundeswehr war", ärgert sich Paddy über einen der ehemaligen Mitbewohner.

Doch nun blicken sie in die Zukunft. Von ihren 900 Euro Kaution haben sie sich einen Wohnwagen gekauft, in dem sie in Leipzig leben können, bis sie eine eigene Wohnung haben.



Zu dritt mit zwei Hunden werde das zwar eng, aber Asterix werde zum Schlafen ausquartiert. "Er fühlt sich sowieso wohl in der Inge" - natürlich meint Lausi damit ihr Auto.

Wer die WG auf ihrer Reise nach Leipzig begleiten möchte, kann dies täglich von 16.05 bis 17.05 Uhr auf RTLZWEI tun. Darüber hinaus könnt Ihr Euch die Folgen "Hartz Rot Gold - Daily" auch vorab in der Mediathek ansehen.