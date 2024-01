Von erster Anime-Serie zu 3-D-Abenteuer: "Wickie" wird 50 und hinterfragt bis heute Genderklischees

Hamburg/Mainz - "Ich hab's!" Mit seinen rettenden Einfällen in letzter Sekunde begeistert "Wickie" seit 50 Jahren ganze Generationen. Zum runden Geburtstag des ewigen Wikinger-Kindes aus Flake lässt das ZDF die allerersten Folgen noch mal über die sieben Bildschirme schippern.

Zum ersten Mal lief "Wickie" 1974 im ZDF. © ZDF/Studio 100 Media

Am 31. Januar 1974 war die Zeichentrickserie "Wickie ... und die starken Männer" erstmals im ZDF-Programm zu sehen. "In den 1970er-Jahren spielte sich der kleine Wikinger schnell in die Herzen der Zuschauerinnen und Zuschauer", sagte Michael Stumpf, Leiter der ZDF-Hauptredaktion Kinder und Jugend, gegenüber TAG24.

Und ist seitdem aus dem Kinderfernsehen nicht mehr wegzudenken. Allein im ZDF liefen nach Angaben des Senders seit 1991 insgesamt 611 Ausstrahlungen der Serie, bei Kindersender "KiKA" waren es sogar 1210. Zuletzt erreichte "Wickie" im Jahr 2013 einen Marktanteil von 37,4 Prozent bei Kindern von drei bis 13 Jahren.

2014 wurde "Wickie und die starken Männer" dann als gleichnamige 3-D-Animationsserie neu aufgelegt, was dem Erfolg von Wickies Abenteuern aber keinen Abbruch getan hat. Auch wenn sich damals vor allem die älteren Fans erst mal an das ungewohnte Äußere ihres Kindheitshelden gewöhnen mussten.

Denn was viele bis heute nicht wissen: Die Ursprungsserie wurde zwar von ZDF und ORF in Auftrag gegeben, allerdings in Japan produziert und ist damit die erste vollständig ausgestrahlte Anime-Serie, die je im deutschen Fernsehen gezeigt worden ist.

Sowohl die erste als auch die 3-D-Version der Serie beruhen beide auf der Kinderbuchreihe des schwedischen Autors Runer Jonsson (†90).