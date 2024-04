"Von Hecke zu Hecke": Wolfgang verzweifelt fast am Unkraut - und an Ehefrau Elke!

Elke und Wolfgang sind seit 46 Jahren verheiratet. © RTLZWEI

Wieder mit dabei sind die Ur-Berliner Elke und Wolfgang. Die Rentnerin und ihr Ehemann haben seit 41 Jahren eine Parzelle in der Anlage an der Bornholmer Straße direkt am ehemaligen Mauer-Grenzstreifen.

In Folge eins der neuen Staffel gehen Elke und Wolfgang auf Unkrautjagd. Kleine Sticheleien gehören bei dem seit 46 Jahren verheirateten Paar dazu. Doch diesmal gibt es ein besonderes Problem.

Elke will dem Unkraut auch außerhalb ihrer Parzelle den Kampf ansagen - doch Wolfgang passt der Enthusiasmus seiner Ehefrau eher weniger.

"Ich halte mich da immer ein bisschen zurück", sagt der Berliner lachend. Und dann droht auch noch das Werkzeug vor dem hohen Gras zu kapitulieren ...

Derweil gibt es zwei neue Gesichter in der Kleingartenanlage: Ronny und Steffen. Das Paar konnte eine Parzelle in der Nähe von Wolfgang und Elke ergattern. "Ich habe ein paar Bretterchen für das neue Foliengewächshaus eingekauft", erläutert Ronny den Plan für den Tag.

Der 37-Jährige und sein Partner Steffen lieben die Gartenarbeit. Hund Ary ist natürlich auch dabei, wenn im Grünen fleißig gewerkelt wird.