Hier dreht sich alles um Papageien und Hüte: Rentner Michael hat seine eigenen Regeln!

Von Johanna Baumann

Mannheim - Im Kleingarten von Rentner Michael (66) in Mannheim herrschen seine eigenen Regeln. In Folge fünf von "Von Hecke zu Hecke" nimmt er die Zuschauer mit in seine Welt der Papageien und Hüte. Lange Tradition: Seit 50 Jahren befindet sich Michaels Parzelle im Familienbesitz. © © Screenshot/RTL+ In seiner Parzelle im "Kleingartenverein Waldhof" hat sich der 66-Jährige sein eigenes Reich geschaffen. Dazu gehören unter anderem mehrere Paradiesvögel. Der Rentner habe die Papageien mithilfe einer Musikbox angelockt und füttere sie seither mit Körnern und Äpfeln. "Denen gefällt's, mir gefällt's. Und so soll's auch sein", freut sich Michael. Die bunten Tiere gehören somit nun zum Gartenpanorama dazu. Seine Schützlinge verteidige er dabei auch vor Bussarden. "Ich hab denen gleich klargemacht, dass die woanders jagen sollen", schmunzelt der Rentner. Doch das sind nicht die einzigen gesetzten Regeln in seinem Garten. Shopping Queen Guido geschockt: Das kauft "Shopping Queen"-Kandidatin in der Kinderabteilung Seine Kopfbedeckung werde demnach immer an den Anlass angepasst. Wenn also Gartenarbeit anstehe, dann komme der Strohhut zum Einsatz. "Wenn ich Experimente mache, muss der aufgezogen werden", erklärt Michael und zeigt auf einen blau gemusterten Delfin-Hut. "Ich hab ihn Humboldt-Hut getauft, wie der Forscher", lacht der Rentner. Bei Arbeiten mit Wasser greife er aber auf seine "Navi"-Kappe zurück. Mit seiner Haarpracht habe die Hutfixierung nichts zu tun. Während er seinen "Entdecker"-Hut hebt, macht er klar: "Haare hab ich noch, also verdecken tu' ich nichts." Seine Erklärung ist kurz und einfach: "Ich find', dass ein Gärtner ohne Gartenhut kein richtiger Gärtner ist." Mithilfe von Lockrufen lockte Michael mehrere Papageien an, die nun bei ihm hausen. © © Screenshot/RTL+ Mit seinem "Navi"-Hut auf dem Kopf nimmt Michael die Pool-Reinigung in Angriff. © © Screenshot/RTL+ Winfried über seine Frau: "Hat die 'n Radio verschluckt" Das Traumpaar bringt den gemeinsamen Garten auf Vordermann. © © Screenshot/RTL+ Auch bei Enikö und Winfried nimmt die Gartenarbeit seinen Lauf. Das nächste große Projekt ist der Bau eines Hochbeetes, der allerdings nicht rund läuft. Laut Winfried habe Enikös Mitteilungsbedürfnis für seine Unkonzentriertheit gesorgt. "Hat die 'n Radio verschluckt, dass die so viel redet", stichelt Winfried. Der große Streit bleibt allerdings aus. "Wir sind ein Team", erklärt das Paar im Anschluss. Wie in einer vorangegangenen Folge bleibt das Paar auch diesmal nicht von aufziehendem Unwetter verschont. Ob das Hochbeet-Projekt nun noch in Angriff genommen werden kann? Beim Bau eines Hochbeetes geraten Winfried und Enikö aneinander. © © Screenshot/RTL+ Die brandneue Folge "Von Hecke zu Hecke – Bunte Beetgeschichten" aus Mannheim läuft am heutigen Freitag, um 16.05 Uhr, auf RTLZWEI. Noch vor TV-Ausstrahlung können alle Folgen unter RTL+ gestreamt werden.

