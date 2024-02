Vor über 20 Jahren begeisterte sie als Kriegerin: Hättet Ihr diesen Serien-Star wiedererkannt?

Schauspielerin Renee O'Connor wird in wenigen Tagen 53 Jahre alt. © Bildmontage/Screenshot/Instagram/realreneeoconnor

Wer in den 90ern den Fernseher angeschaltet hat, kam an dieser TV-Serie nicht vorbei: "Xena – Die Kriegerprinzessin". Neben Lucy Lawless (55) in der Hauptrolle verzauberte laut News.com.au auch noch eine andere Frau die Herzen der Zuschauer.

In dem Spin-off von "Hercules" wurde Gabrielle eine gute Freundin der "Warriorprincess" und kämpfte an ihrer Seite gegen das Böse. Dargestellt wurde die schöne Blondine von Schauspielerin Renee O'Connor, die in drei Tagen 53 Jahre alt wird.

In der Serie schließt sich das geschwätzige Mädchen aus dem Dorf "Poteidaia" der Kriegerin an, als sie gegen ihren Willen verheiratet werden soll. Anschließend reisen die Freundinnen um die Welt. Zunächst kann sich "Gabrielle" noch durch Worte aus Gefahrensituationen retten, später entwickelt aber auch sie die Kampfkunst. Aus dem Mädchen wird schließlich eine Frau, die laut Fernsehserien.de sogar zur Amazonenkönigin gekürt wird.

Nach der Erstausstrahlung im Jahr 1995 flimmerte die beliebte Action-Sendung sechs Jahre über die TV-Bildschirme, bis sie 2001 eingestampft wurde. O'Connor als "Gabrielle" entwickelte sich während der Zeit neben "Xena" als Publikumsliebling.

Doch was ist aus der Schauspielerin geworden?