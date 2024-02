Warum sich unser Redakteur den Doppelpass heute nicht anschaut

Parasite - Finde den Eindringling (2019) war mal der Überraschungs-Abräumer bei den Oscars. Das ist inzwischen vier Jahre her. Angeschaut habe ich mir die Sozialsatire von Regisseur Bong Joon-ho jedoch bis heute nicht. Zum Glück bietet sich mir am späten Abend die Gelegenheit, diese cineastische Bildungslücke zu schließen.

Beim Doppelpass dreht sich traditionell (fast) alles nur um ein Thema: FC Bayern München. So sehr ich das Straucheln des deutschen Rekordmeisters auch begrüße, zweieinhalb Stunden am Stück kann ich mir keine "Diskussion" über Tuchels Boys reinziehen. Vor allem, wenn die 17 anderen Bundesliga-Mannschaften nur in Nebensätzen Erwähnung finden. Nicht mit mia!



11 Uhr, sport1