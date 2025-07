"Domino's Pizza"-Chef nach "Undercover Boss"-Dreh in Klinik: "Es ging nichts mehr"

Hamburg/Darmstadt - Im Januar tauschte Deutschlands "Domino's Pizza"-Chef Alexander Tauer Schreibtisch gegen Lieferfahrrad. In der RTL-Sendung "Undercover Boss" spürte der 49-Jährige am eigenen Leib, wie anstrengend der Alltag eines Pizzaboten sein kann. Nach dem Dreh landete er nämlich direkt im Krankenhaus, Verdacht auf Herzinfarkt!

"Domino's Pizza Deutschland"-Chef Alexander Tauer (49) schlüpfte für "Undercover Boss" in die Rolle eines Praktikanten. © Bildmontage: RTL (2)

Als Chef von mehr als 11.000 Mitarbeitern in über 400 Filialen hat Alexander Tauer große Verantwortung. Sein Ziel: Eine Expansion auf über 1000 Filialen.

Um Abläufe und Prozesse in seiner Firma besser zu verstehen, schlüpfte der Unternehmer in seine Rolle als Praktikant Tim und mischte sich getarnt mit Brille, grauem Haarteil und Dreitage-Bart unter seine Angestellten an verschiedenen Standorten.

Rackern in der Küche und Schwitzen im Verkauf gehörten zu Tauers neuen Aufgaben. An den Einsatzorten Dresden und Itzehoe (Schleswig-Holstein) musste sich der Pizza-CEO auch aufs Lieferrad schwingen - und das bei bitterkalten Minusgraden.

Schon da machten sich die ersten Symptome bemerkbar. "Es war schon während dem Dreh, da hatte ich so ein bisschen Beklemmungen. Und ja, das Herz hat so ein bisschen gepumpt", erklärt Alexander Tauer jetzt im RTL-Interview.

Nach den ersten Lieferungen war der Familienvater völlig erschöpft: "Irgendwann ging einfach nichts mehr."