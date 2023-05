Warum unser Redakteur auf diese beiden gar keine Lust hat

Der Sonntag hält auch wieder einiges im TV bereit. Wir sagen Euch, was Ihr schauen solltet und was lieber nicht.

In der Ranking-Show Deutschlands größte Geheimnisse sind prominente Gäste geheimen Orten und Menschen in Germania auf der Spur. So weit, so gut. Da es sich bei den "Promis" allerdings um Dampfplauderin Ruth Moschner und Humorbolzen Aaron Troschke handelt, die nach meinem Geschmack beide gefährlich nah an Unerträglichkeit heranreichen, muss ich leider passen.



20.15 Uhr, Kabel 1