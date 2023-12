Weit mehr als zwei Dutzend Staffeln: Kultserie "Schloss Einstein" sucht neue Talente

Wer mit den Darstellenden Sophia Leonie Mauritz, Mia Stieber, Jona Kirchner, Caroline Groß, Dean-Ryan Kuhlig und Janisa Glasow, (v.l.), spannende Abenteuer vor der Kamera von "Schloss Einstein" erleben will, hat nun die Chance, am Casting für Staffel 28 teilzunehmen. © MDR/Saxonia Media/Thomas Dietze

Wie der Mitteldeutsche Rundfunk am Freitag mitteilte, können sich Zwölf- bis 18-Jährige noch bis zum 8. Januar 2024 bewerben. Die Dreharbeiten für die 28. Staffel finden den Angaben nach von Frühling bis Herbst kommenden Jahres in Erfurt statt.

Voraussetzung für die Bewerbung ist das Einverständnis der Eltern. Die Vorauswahl erfolgt laut MDR über ein E-Casting. Folgetermine finden in Erfurt statt.

"Wir freuen uns auf zahlreiche Bewerbungen aller Geschlechter sowie aller kultureller und sprachlicher Hintergründe. Deutsch als Muttersprache ist keine Voraussetzung", sagte Anke Lindemann, Leiterin der Redaktion Kinder und Familie beim MDR, laut Mitteilung.

Beim Casting komme es vor allem darauf an, ob die Kinder und Jugendlichen gerne in andere Rollen schlüpfen und Spielfreude zeigen, so Lindemann weiter.