Fragen-Wirbel bei RTL-Quiz: Darum droht Günther Jauch plötzlich mit Abbruch!
Köln - "Wer wird Millionär?" ist mit einer 3-Millionen-Euro-Woche ins neue Jahr gestartet. Für mächtig Wirbel sorgt dabei die "Klugscheißer"-Ausgabe am Mittwoch. Günther Jauch (69) droht mit Abbruch!
Auslöser ist mitunter eine der Auswahlfragen, mit denen es die Gäste auf den Stuhl schaffen können.
Die Aufgabe: "Gehen Sie als Kuh, Hündin, Sau und Ente in den folgenden Begriffen buchstäblich auf Partnersuche!" Zur Wahl stehen: A) Blutsbrüder, B) Leberkäse, C) Winterpelz und D) Meerestiere.
Die gesuchten "Partner" haben sich dabei in den vorgegebenen Wörtern versteckt, also beispielsweise "Rüde" in "Blutsbrüder" oder "Eber" in "Leberkäse". Diese Transferleistung in 20 Sekunden zu erbringen, scheint dem Moderator ein wenig viel verlangt.
"Hä? Leute, was ist denn hier los?", platzt es aus dem 69-Jährigen heraus. Auch er selbst scheint die richtige Lösung nicht auf Anhieb parat zu haben. Im Hinblick auf die Auflösung merkt er scherzhaft an: "Ich befinde mich in dunkelster Aufregung."
Offen kritisiert er seine Redaktion: "Das kann keiner in 20 Sekunden hinbekommen!" Und er hat recht. Nach gleich zwei seltsamen Fragen in einer Show hat Jauch genug. Er will die Sendung umtaufen in: "Wer gewinnt hier im Ausnahmefall 100 Euro?"
Zudem kündigt der Moderator auch direkt Konsequenzen an: "Wenn jetzt noch mal so etwas kommt, brechen wir die Sendung ab." Er wolle die Menschen dann aus den Geldkoffern auszahlen, die in der Mitte des Studios stehen, so seine Idee. Doch so weit kommt es nicht.
Für nur 2000 Euro: "Wer wird Millionär?"-Publikum gibt falsche Antwort
Der 69-Jährige reagierte vor allem auch deshalb so ungehalten, weil es wenige Augenblicke zuvor im Rahmen einer 2000-Euro-Frage auch schon zu Irritationen gekommen war.
"Was kann laut Duden so viel wie 'sehr groß' oder 'absolut' bedeuten?", will Jauch von Kandidat Constantin Wurch wissen. Zur Auswahl stehen: A) hell, B) dunkel, C) laut und D) leise. "Da stehe ich jetzt etwas auf dem Schlauch", gibt der junge Mann unverblümt zu. Jauch genauso.
Das Publikum soll helfen, scheint aber auch keine Ahnung zu haben. 64 Prozent stimmen für Antwort B. Der Kandidat vertraut der Schwarmintelligenz im Saal und loggt die Antwort ein. Richtig ist aber "A". Somit fällt Wurch auf 500 Euro zurück.
"Ich finde das hart", erklärt Jauch geschockt und gesteht, bis zuletzt selbst "ein Brett vorm Kopf" gehabt zu haben. Die Auflösung: Gemeint ist "hell" im Sinne von "heller Wahnsinn" oder "in heller Aufregung".
Für 2000 Euro war dies tatsächlich eine sehr knifflige Herausforderung. Davon hatte die Redaktion an diesem Abend offenbar reichlich im Gepäck.
Titelfoto: RTL / Stefan Gregorowius