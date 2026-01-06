Fragen-Wirbel bei RTL-Quiz: Darum droht Günther Jauch plötzlich mit Abbruch!

Köln - " Wer wird Millionär? " ist mit einer 3-Millionen-Euro-Woche ins neue Jahr gestartet. Für mächtig Wirbel sorgt dabei die "Klugscheißer"-Ausgabe am Mittwoch. Günther Jauch (69) droht mit Abbruch!

"Wer wird Millionär?"-Moderator Günther Jauch (69) ist mit den Fragen seiner Redaktion nicht einverstanden. © RTL / Stefan Gregorowius

Auslöser ist mitunter eine der Auswahlfragen, mit denen es die Gäste auf den Stuhl schaffen können.

Die Aufgabe: "Gehen Sie als Kuh, Hündin, Sau und Ente in den folgenden Begriffen buchstäblich auf Partnersuche!" Zur Wahl stehen: A) Blutsbrüder, B) Leberkäse, C) Winterpelz und D) Meerestiere.

Die gesuchten "Partner" haben sich dabei in den vorgegebenen Wörtern versteckt, also beispielsweise "Rüde" in "Blutsbrüder" oder "Eber" in "Leberkäse". Diese Transferleistung in 20 Sekunden zu erbringen, scheint dem Moderator ein wenig viel verlangt.

"Hä? Leute, was ist denn hier los?", platzt es aus dem 69-Jährigen heraus. Auch er selbst scheint die richtige Lösung nicht auf Anhieb parat zu haben. Im Hinblick auf die Auflösung merkt er scherzhaft an: "Ich befinde mich in dunkelster Aufregung."

Offen kritisiert er seine Redaktion: "Das kann keiner in 20 Sekunden hinbekommen!" Und er hat recht. Nach gleich zwei seltsamen Fragen in einer Show hat Jauch genug. Er will die Sendung umtaufen in: "Wer gewinnt hier im Ausnahmefall 100 Euro?"

Zudem kündigt der Moderator auch direkt Konsequenzen an: "Wenn jetzt noch mal so etwas kommt, brechen wir die Sendung ab." Er wolle die Menschen dann aus den Geldkoffern auszahlen, die in der Mitte des Studios stehen, so seine Idee. Doch so weit kommt es nicht.