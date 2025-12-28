"Vielleicht ein Ost-West-Ding": Kandidatin scheitert an Shopping-Frage bei "Wer wird Millionär?"

Köln/Neustadt an der Orla - Beim Weihnachtsspecial von " Wer wird Millionär? " am 26. Dezember stand mit Franziska Göpel eine Kandidatin aus Thüringen im Mittelpunkt und brachte Günther Jauch (69) mit einem Ost-West-Vergleich zum Schmunzeln.

Kandidatin Franziska Göpel aus Neustadt an der Orla rätselte im Weihnachtsspecial der Quizshow. © RTL / Stefan Gregorowius

Die junge Frau aus Neustadt an der Orla war die letzte Teilnehmerin des Abends und schaffte es bis zur 64.000-Euro-Frage.

Hier wurde es dann aber knifflig: Die Frage lautete, welches Geschäft in deutschen Shoppingcentern am häufigsten vertreten ist.

Göpel vermutete zunächst das Schuhgeschäft "Deichmann", fragte jedoch zur Absicherung eine Zuschauerin aus Duisburg, die den Drogeriemarkt "dm" für die richtige Antwort hielt. Anschließend nutzte die Kandidatin noch den Telefonjoker und rief eine Kollegin an, die ebenfalls zu "Deichmann" tendierte.

"Vielleicht ist das ja so ein Ost-West-Ding, bei uns gibt es mehr Deichmann und hier gibt es mehr dm", überlegte Göpel laut. Günther Jauch konterte humorvoll: "Na, laufen müssen wir im Westen schon auch."

Am Ende entschied sich die Thüringerin, kein Risiko mehr einzugehen, und beendete das Spiel freiwillig. Moderator Jauch löste schließlich auf: "Deichmann" wäre tatsächlich die richtige Antwort gewesen.