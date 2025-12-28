"Vielleicht ein Ost-West-Ding": Kandidatin scheitert an Shopping-Frage bei "Wer wird Millionär?"
Köln/Neustadt an der Orla - Beim Weihnachtsspecial von "Wer wird Millionär?" am 26. Dezember stand mit Franziska Göpel eine Kandidatin aus Thüringen im Mittelpunkt und brachte Günther Jauch (69) mit einem Ost-West-Vergleich zum Schmunzeln.
Die junge Frau aus Neustadt an der Orla war die letzte Teilnehmerin des Abends und schaffte es bis zur 64.000-Euro-Frage.
Hier wurde es dann aber knifflig: Die Frage lautete, welches Geschäft in deutschen Shoppingcentern am häufigsten vertreten ist.
Göpel vermutete zunächst das Schuhgeschäft "Deichmann", fragte jedoch zur Absicherung eine Zuschauerin aus Duisburg, die den Drogeriemarkt "dm" für die richtige Antwort hielt. Anschließend nutzte die Kandidatin noch den Telefonjoker und rief eine Kollegin an, die ebenfalls zu "Deichmann" tendierte.
"Vielleicht ist das ja so ein Ost-West-Ding, bei uns gibt es mehr Deichmann und hier gibt es mehr dm", überlegte Göpel laut. Günther Jauch konterte humorvoll: "Na, laufen müssen wir im Westen schon auch."
Am Ende entschied sich die Thüringerin, kein Risiko mehr einzugehen, und beendete das Spiel freiwillig. Moderator Jauch löste schließlich auf: "Deichmann" wäre tatsächlich die richtige Antwort gewesen.
"Wer wird Millionär?"-Kandidatin möchte von Preisgeld wandern gehen
Die ersten Fragen bis 4000 Euro meisterte Franziska Göpel souverän. Bei der 8000-Euro-Frage, die sich um den Nachnamen des deutschen Landwirtschaftsministers Alois Rainer (60) drehte, setzte sie den Publikumsjoker ein und ließ das Studiopublikum abstimmen.
Auch die 16.000-Euro-Frage hatte es in sich: Gesucht war ein Zitat aus dem Filmklassiker "Stirb langsam". Die Kandidatin griff hier auf ihren Zusatzjoker zurück und ließ einen Zuschauer aus dem Publikum antworten - mit Erfolg.
Die 32.000-Euro-Frage zum Standort des Deutschen Auswandererhauses löste sie anschließend wieder selbst durch logisches Herleiten.
Mit 32.000 Euro verließ Franziska Göpel schließlich trotzdem zufrieden den Ratestuhl und nahm den beachtlichen Gewinn mit nach Hause. "Ich möchte gern in der Bretagne wandern gehen", so die Thüringerin auf die Frage, was sie mit ihrem Preisgeld anstellen möchte.
Titelfoto: RTL / Stefan Gregorowius