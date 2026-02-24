Quiz-Drama um Akademikerin: 500-Euro-Frage zu schwer, dann versagt ihr Joker

Köln - Eine Staatsanwältin aus München erlebt bei " Wer wird Millionär? " einen ganz bitteren Abend. Schon bei der ersten Mini-Hürde ist die Verzweiflung groß!

Die Münchener Staatsanwältin Vanessa Schork erlebte am Montagabend einen eher unglücklichen Auftritt bei "Wer wird Millionär?". © RTL / Stefan Gregorowius

Vanessa Schork gehört zu den glücklichen Gewinnern der Auswahlrunde, die es am Montagabend auf den Ratestuhl von Günther Jauch (69) in der Mitte des Kölner RTL-Studios schaffen. Als es um 500 Euro geht, ist guter Rat bereits teuer.

Für diese Summe möchte der 69-jährige Quizmaster von seiner Kandidatin wissen: "Mit einem Zwischenstopp in Istanbul gelangt man per Flugzeug von …?" Zur Auswahl stehen: A) Turin nach Tulin, B) Verona nach Velona, C) Bari nach Bali und D) Rom nach Lom.

Je häufiger sich Vanessa die Frage durchliest, desto mehr steht sie auf dem Schlauch. In seiner gewohnt charmanten Art versucht Jauch, die Akademikerin auf den richtigen Weg zu lotsen, doch seine Andeutungen finden vor Nervosität kein Gehör.

Nicht umsonst entschied sich Vanessa vor ihrem Auftritt für die Sicherheitsvariante mit vier Jokern. Sie wusste wohl um ihr dünnes Nervenkostüm. Und so landet die Frage am Ende beim Publikum: Satte 97 Prozent wissen mit "Bari nach Bali" die korrekte Antwort.