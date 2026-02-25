Feuerwehrmann packt aus und schockt Günther Jauch mit Penisring-Panne
Köln - In 27 Jahren "Wer wird Millionär?" hat Günther Jauch (69) von seinen Gästen schon vieles erfahren – auch Dinge, die er vielleicht lieber nicht so gern gehört hätte. In der neuesten Folge bringt ihn eine intime Anekdote gar vollends aus dem Konzept.
Am Montagabend nahm unter anderem auch Can Calik auf dem RTL-Ratestuhl Platz. Sein Allgemeinwissen rückte jedoch schnell in den Hintergrund. Auf Nachfrage des Moderators packte der Feuerwehrmann nämlich über einen seiner ungewöhnlichsten Einsätze aus.
Sein Team sei in eine Notaufnahme gerufen worden. Dort habe ein älterer Mann gelegen, der einen Penisring nicht mehr entfernen konnte. "Der Patient war ein bisschen älter als Sie", offenbarte Calik im Gespräch mit Jauch. Sofort wurde der 69-Jährige hellhörig.
Der Ring bestand aus Stahl und hatte eine Stärke von acht Millimetern. Scherzhaft hakte Jauch nach, ob es sich dabei um den Durchmesser gehandelt habe. Calik präzisierte: "Die Materialstärke!"
Eine gewöhnliche Zange half da nicht mehr weiter. Stattdessen sei das Metall mit einer Flexscheibe auf einem Dremel durchtrennt worden. Um Verletzungen zu vermeiden, wurde ein Holzspatel unter den Ring geschoben und die Stelle zusätzlich gekühlt.
Mehrere Urologen schauten sich den Vorgang aus Interesse an, wie Calik unter Jauchs schockierten Blicken enthüllte. Nach fünf bis zehn Minuten sei der Patient durch Schnitte an Ober- und Unterseite des Rings befreit gewesen.
Quiz-Kandidat über Penis-Panne: "Ich hoffe, dass die Schwellung zurückgeht"
Um sich die Situation besser vorstellen zu können, zog der Quizmaster seinen Ehering vom Finger und nutzte ihn als Anschauungsobjekt. Dann erkundigte er sich nach möglichen Folgeschäden. Das Publikum bekam sich vor Lachen kaum noch ein.
Calik betonte, dass der Penis nach der Prozedur "sehr, sehr angeschwollen" gewesen sei. Breit grinsend schob er dann noch vielsagend hinterher: "Ich hoffe für ihn, dass die Schwellung zurückgeht."
Quiztechnisch lief es für den Feuerwehrmann an diesem Abend solide. Bei der 4000-Euro-Frage half Jauch mit einer Erklärung zum Unterschied zwischen Fehde und Hadern. Gesucht war die Fehde als gewalttätige Form der Konfliktaustragung im Mittelalter.
Später ging es um den Länderfinanzausgleich 2024. Nach einer Erläuterung entschied sich Calik korrekt für Rheinland-Pfalz als Bundesland, das vom Geber- zum Nehmerland wurde. Bei 16.000 Euro stieg er aus.
"Wer wird Millionär?" läuft aktuell wieder jeden Montag um 20.15 Uhr bei RTL. Die neueste Folge kann schon eine Woche früher auf RTL+ gestreamt werden.
Titelfoto: RTL / Stefan Gregorowius