Feuerwehrmann packt aus und schockt Günther Jauch mit Penisring-Panne

Köln - In 27 Jahren " Wer wird Millionär? " hat Günther Jauch (69) von seinen Gästen schon vieles erfahren – auch Dinge, die er vielleicht lieber nicht so gern gehört hätte. In der neuesten Folge bringt ihn eine intime Anekdote gar vollends aus dem Konzept.

Feuerwehrmann Can Calik sorgte bei "Wer wird Millionär?" mit einer Anekdote zu einem ungewöhnlichen Einsatz für Aufsehen. © RTL / Stefan Gregorowius

Am Montagabend nahm unter anderem auch Can Calik auf dem RTL-Ratestuhl Platz. Sein Allgemeinwissen rückte jedoch schnell in den Hintergrund. Auf Nachfrage des Moderators packte der Feuerwehrmann nämlich über einen seiner ungewöhnlichsten Einsätze aus.

Sein Team sei in eine Notaufnahme gerufen worden. Dort habe ein älterer Mann gelegen, der einen Penisring nicht mehr entfernen konnte. "Der Patient war ein bisschen älter als Sie", offenbarte Calik im Gespräch mit Jauch. Sofort wurde der 69-Jährige hellhörig.

Der Ring bestand aus Stahl und hatte eine Stärke von acht Millimetern. Scherzhaft hakte Jauch nach, ob es sich dabei um den Durchmesser gehandelt habe. Calik präzisierte: "Die Materialstärke!"

Eine gewöhnliche Zange half da nicht mehr weiter. Stattdessen sei das Metall mit einer Flexscheibe auf einem Dremel durchtrennt worden. Um Verletzungen zu vermeiden, wurde ein Holzspatel unter den Ring geschoben und die Stelle zusätzlich gekühlt.

Mehrere Urologen schauten sich den Vorgang aus Interesse an, wie Calik unter Jauchs schockierten Blicken enthüllte. Nach fünf bis zehn Minuten sei der Patient durch Schnitte an Ober- und Unterseite des Rings befreit gewesen.