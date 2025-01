Jauch verrät bei "Wer wird Millionär", wie seine Frau einen Trabi-Kauf verhinderte

Beim Trabi-Kauf hatte Günther Jauch (68) kein Mitspracherecht - seine Frau sagte Nein. © RTL/Guido Engels

Ernsts Fernsehauftritt stand ganz im Zeichen des Automobils: Zunächst schaffte er es dank einer Fahrzeug-Frage ans Quiz-Pult.

Auch die nächsten Fragen liefen für den Anlagenfahrer aus dem VW-Werk Zwickau wie ein Zwei-Takt-Motor aus dem ehemaligen VEB Sachsenring. Ein Thema, das Jauch interessierte.

"Wenn man in Zwickau gewohnt hat, hatte man da eine Chance, eher an den Trabanten ranzukommen?", fragte der Quiz-Master in Anlehnung an die damals langen Wartezeiten.

Torsten Ernst packte daraufhin einen der spektakulärsten Kriminal-Fälle der DDR aus: "Es gab einen Fall, dass ein Zwickauer eher an die Trabanten rangekommen ist - der hat, glaube ich, über 20 Stück gemaust aus'm Werk."

Daraufhin gab Jauch überraschenderweise zu, er habe sich einmal fast einen Trabanten gekauft. Aber es kam nicht zum Äußersten: "Meine Frau meinte: 'Nein'".

"Ich habe Kontakte", entgegnete der 46-Jährige mit einem Zwinkern, falls der 68-Jährige doch noch auf eine Rennpappe umsteigen möchte.