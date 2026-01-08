Panne bei "Wer wird Millionär": Darum schenkt Günther Jauch Zuschauerin seinen Notgroschen

Köln - Huch, was war denn da los? Moderator Günther Jauch (69) hat einer Zuschauerin am Mittwochabend bei der 3-Millionen-Euro-Woche bei " Wer wird Millionär " seinen Notgroschen geschenkt. Doch wie kam es dazu?

Moderator Günther Jauch (69) hat sich bei "Wer wird Millionär" am Mittwochabend einen Fauxpas geleistet. © RTL / Stefan Gregorowius

Angefangen hat alles mit Kandidatin Stefanie Zeng aus Markkleeberg bei Leipzig.

Die Chefredakteurin einer Fachzeitschrift für Sicherheit kämpfte sich tapfer durch den Fragenhagel, bis sie bei der 32.000-Euro-Hürde ("Die fiktive Halbinsel Brobdingnag ist quasi das Gegenstück zu welchem anderen aus der Weltliteratur bekannten Land? A: Narnia; B: Oz; C: Liliput; D: Phantasien") schließlich überfragt war.

Als letzte Chance griff die tapfere Kandidatin zum beliebten Zusatzjoker - und hoffte auch die Mithilfe aus dem Publikum. Aber: Auch die Zuschauerinnen und Zuschauer waren offenbar überfragt.

Nur Laureen aus Erlangen traute sich zu, Stefanie Zeng zu helfen, sagte aber gleich: "Mir tut es schrecklich leid, ich weiß es nicht sicher. Aber weil niemand aufgestanden ist, habe ich gedacht, ich teile mal meine Gedanken."

Für sie sei Antwort A die richtige, führt sie dann aus. Nach einigem Hin und Her entschied sich die Kandidatin am Ende dennoch dazu, nicht zu zocken und lieber die 16.000 Euro mit nach Hause zu nehmen.