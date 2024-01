Peinlich-Panne bei "Wer wird Millionär": Deshalb musste Kandidat um Final-Teilnahme bangen

In dieser Woche begrüßte Günther Jauch etliche Kandidaten in der 3-Millionen-Woche © RTL/Stefan Gregorowius

Schuld daran war allerdings nicht sein mangelndes Wissen - vielmehr die Studiotechnik machte Kandidat Felix Groß (32) aus Bochum einen fiesen Strich durch die Rechnung.

Angekommen bei der Frage um 16.000 Euro – "Die nach Einwohnerzahlen drittgrößte Stadt des entsprechenden Bundeslandes ist …?: A: Holstein in Holstein, B: Mecklenburg in Mecklenburg, C: Württemberg in Württemberg oder D: Brandenburg in Brandenburg – wurde es dem Polizei-Pressesprecher etwas zu heikel.

Der Publikumsjoker soll dem 32-Jährigen helfen und ihn in die nächste Runde bugsieren. Noch während der Bochumer "D" als seine Antwort einloggt, spielen sich zeitgleich einmalige Szenen ab.

So einmalig, dass sogar die Regie intervenieren muss. "Ich unterbreche mal gerade. Irgendwie ein Lichtproblem. Es flackert die ganze Zeit."

Und Showmaster Günther Jauch (67)? Scheint von den munteren Lichtverhältnissen offenbar nichts mitbekommen zu haben, kann sich aber einen kessen Spruch nicht verkneifen.