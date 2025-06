Jauch fassungslos: Gleich zwei Kandidaten gehen bei Zocker-Special leer aus

Sophie Schubert aus Hamburg hatte als letzte Kandidatin des Abends die Chance aus zwei Millionen und ging leer aus. © RTL / Stefan Gregorowius

Die Freude bei Sophie Schubert aus Hamburg war zu Beginn kaum zu übersehen.

Die quirlige junge Mutter sprang voller Energie auf den Stuhl, um vor Moderator Günther Jauch (68) Platz zu nehmen – unwissend, dass sie sich schon in wenigen Minuten wieder verabschieden muss.

"Wissen Sie was? Ich habe gerade mein Trauma überwunden!", erklärte sie überglücklich. Denn vor einigen Jahren hatte sie es nicht geschafft, auf den heiß begehrten Stuhl zu kommen – ebenso wenig wie ihr Mann.

Dieses Erlebnis habe sie lange beschäftigt. "Ich muss nie wieder für 'Wer wird Millionär' lernen", betonte sie erleichtert. "Ich nehme das sehr ernst."

Doch die Überraschung folgte schnell: Schon die zweite Frage wurde ihr zum Verhängnis. Für 200 Euro wollte Jauch wissen: "Denkwürdige Ereignisse gehen redensartlich worin ein?". Zur Auswahl standen: A) Emmalen, B) Ernalen, C) Annalen und D) Ingalen.

Sophie entschied sich fälschlicherweise für Antwort "D". Jauch war sichtlich irritiert und gab ihr eine zweite Chance, doch sie blieb bei ihrer Antwort. Die richtige Lösung wäre "C" gewesen. "Sie gehen somit in die Annalen ein", scherzte Jauch trocken, während der Fehler Sophie fast die Tränen in die Augen trieb.

Auch ihr Mann wirkte enttäuscht. "Die, die bei uns am tragischsten ausscheiden, werden manchmal nochmal eingeladen. Aber jetzt nicht jeden Tag weiter lernen", versuchte Jauch die Stimmung zu heben.