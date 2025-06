Illegale Aktion! Jauch will "WWM"-Kandidaten noch vor der ersten Frage rauswerfen

Alles in Kürze

Günther Jauch (68) führt seit 1999 als Quizmaster durch "Wer wird Millionär?". © RTL

Seit mehr als 25 Jahren flimmert die RTL-Quizsendung nun schon über die Mattscheibe. Was den Ablauf angeht, gelten seit jeher strenge Regeln. Florian Sauerbeck (31) kann davon ab sofort ein eigenes Liedchen singen.

Der Münchener zählt zu den Glücklichen, die es in der Sonderausgabe auf den Ratestuhl in der Studio-Mitte schaffen. Ihm war es im Rahmen der Auswahlfrage am schnellsten gelungen, bekannte Formel-1-Rennfahrer ihren Teams zuzuordnen.

Ein Einstieg nach Maß für den Rennsport-Fan. So kann es aus seiner Sicht natürlich weitergehen. Doch bevor die erste Frage auf seinem Monitor aufploppt, ertönt plötzlich eine Stimme aus dem Off.

"Eine Sekunde, Herr Jauch, wir müssten den Stuhl des Kandidaten zurückziehen, er ist ein bisschen zu weit nach vorne gerückt", so der Einwand. Sofort stürmt ein Crew-Mitglied ins Bild und hilft Sauerbeck dabei, die richtige Position einzunehmen.