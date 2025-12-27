Thüringerin bei "Wer wird Millionär?": So viel hat sie gewonnen
Köln/Neustadt an der Orla (Saale-Orla-Kreis) - Beim Weihnachtsspecial von "Wer wird Millionär?" am 26. Dezember stand mit Franziska Göpel eine Kandidatin aus Thüringen im Mittelpunkt.
Die junge Frau aus Neustadt an der Orla war die letzte Teilnehmerin des Abends und schaffte es bis zur 64.000-Euro-Frage.
Die Auswahlfrage brachte Göpel auf den Ratestuhl: Als einzige Kandidatin beantwortete sie eine Frage zum Liedtext eines Weihnachtsklassikers von Bing Crosby korrekt. Damit war der Weg in die reguläre Runde frei.
Zum Start entschied sich Göpel, alle vier Joker zu wählen und damit auf eine Sicherheitsstufe bei 16.000 Euro zu verzichten. Passend zum Weihnachtsspecial durfte sich jeder Kandidat zudem eines der verpackten Geschenke vor den Quizstühlen aussuchen.
Göpel zog dabei die Karte "freie Auswahl". "Das heißt, Sie dürfen einen Joker zweimal nehmen", erklärte Moderator Günther Jauch (69). Franziska Göpel entschied sich für einen zweiten Zusatzjoker.
Die ersten Fragen bis 4000 Euro meisterte sie souverän. Bei der 8000-Euro-Frage, die sich um den Nachnamen des deutschen Landwirtschaftsministers Alois Rainer drehte, setzte sie den Publikumsjoker ein und ließ das Studiopublikum abstimmen.
64.000-Euro-Frage bringt die Thüringerin zum Grübeln
Auch die 16.000-Euro-Frage hatte es in sich: Gesucht war ein Zitat aus dem Filmklassiker "Stirb langsam". Göpel griff hier auf ihren Zusatzjoker zurück und ließ einen Zuschauer aus dem Publikum antworten - mit Erfolg. Die 32.000-Euro-Frage zum Standort des Deutschen Auswandererhauses löste sie anschließend wieder selbst durch logisches Herleiten.
Bei der 64.000-Euro-Stufe wurde es dann knifflig. Die Frage lautete, welches Geschäft in deutschen Shoppingcentern am häufigsten vertreten ist. Göpel vermutete zunächst das Schuhgeschäft "Deichmann", fragte jedoch zur Absicherung eine Zuschauerin aus Duisburg, die den Drogeriemarkt "dm" für die richtige Antwort hielt. Anschließend nutzte die Kandidatin noch den Telefonjoker und rief eine Kollegin an, die ebenfalls zu "Deichmann" tendierte.
"Vielleicht ist das ja so ein Ost-West-Ding, bei uns gibt es mehr Deichmann und hier gibt es mehr dm", überlegte Göpel laut. Günther Jauch konterte humorvoll: "Na, laufen müssen wir im Westen schon auch." Am Ende entschied sich die Thüringerin, kein Risiko mehr einzugehen, und beendete das Spiel freiwillig. Moderator Günther Jauch löste schließlich auf: "Deichmann" wäre tatsächlich die richtige Antwort gewesen.
Mit 32.000 Euro verließ Franziska Göpel trotzdem zufrieden den Ratestuhl und nahm den beachtlichen Gewinn mit nach Hause. "Ich möchte gern in der Bretagne wandern gehen", so die Thüringerin auf die Frage, was sie mit ihrem Preisgeld machen möchte.
Titelfoto: RTL / Stefan Gregorowius