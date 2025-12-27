Thüringerin bei "Wer wird Millionär?": So viel hat sie gewonnen

Köln/Neustadt an der Orla (Saale-Orla-Kreis) - Beim Weihnachtsspecial von " Wer wird Millionär? " am 26. Dezember stand mit Franziska Göpel eine Kandidatin aus Thüringen im Mittelpunkt.

Kandidatin Franziska Göpel aus Neustadt an der Orla rätselte im Weihnachtsspecial der Quizshow. © RTL / Stefan Gregorowius

Die junge Frau aus Neustadt an der Orla war die letzte Teilnehmerin des Abends und schaffte es bis zur 64.000-Euro-Frage.

Die Auswahlfrage brachte Göpel auf den Ratestuhl: Als einzige Kandidatin beantwortete sie eine Frage zum Liedtext eines Weihnachtsklassikers von Bing Crosby korrekt. Damit war der Weg in die reguläre Runde frei.

Zum Start entschied sich Göpel, alle vier Joker zu wählen und damit auf eine Sicherheitsstufe bei 16.000 Euro zu verzichten. Passend zum Weihnachtsspecial durfte sich jeder Kandidat zudem eines der verpackten Geschenke vor den Quizstühlen aussuchen.

Göpel zog dabei die Karte "freie Auswahl". "Das heißt, Sie dürfen einen Joker zweimal nehmen", erklärte Moderator Günther Jauch (69). Franziska Göpel entschied sich für einen zweiten Zusatzjoker.

Die ersten Fragen bis 4000 Euro meisterte sie souverän. Bei der 8000-Euro-Frage, die sich um den Nachnamen des deutschen Landwirtschaftsministers Alois Rainer drehte, setzte sie den Publikumsjoker ein und ließ das Studiopublikum abstimmen.