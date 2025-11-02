Olympiasiegerin sorgt fast für Regelbruch bei "Wer wird Millionär?": RTL greift ein
Köln - Im Rahmen des RTL-Spendenmarathons, welcher am 20. November stattfindet, gibt es auch wieder ein Special der beliebten Quizshow "Wer wird Millionär?". Dabei kommt es jedoch zu einem Regelbruch, sodass der Sender eingreifen muss.
Gleich vier Prominente versuchen in der Sonderausgabe, die bereits in Köln aufgezeichnet wurde, Geld für den guten Zweck zu erspielen.
Unter anderem macht es sich die frühere Eiskunstlauf-Queen Katarina Witt (59) auf dem Ratestuhl bei Moderator Günther Jauch (69) bequem.
Die zweimalige Olympiasiegerin habe sich von den Fragen des Entertainers jedoch nicht verunsichern lassen wollen und sorgt nach "BILD"-Informationen dann auch noch für eine dicke Überraschung.
Denn wie das Medium berichtet, habe die 59-Jährige den Moderator höchstpersönlich als Joker nehmen wollen. Das habe jedoch nicht den Regeln des Specials entsprochen, weshalb die verdutzte Regie des Kölner Privatsenders eingreifen muss.
Neben der Ex-Eiskunstläuferin versuchen zudem noch Sonja Zietlow (57), Till Reiners (40) und Johannes B. Kerner (60) ihr Glück in der RTL-Quizshow.
"WWM"-Moderator Günther Jauch mach Ausnahme bei Johannes B. Kerner
Für den Stand-Up-Comedian Reiners sei mit der Teilnahme sogar ein Kindheitstraum in Erfüllung gegangen, wie der 40-Jährige preisgibt.
Aus diesem Grund habe er sogar extra mit einer "WWM"-App geübt, um sich nicht zu blamieren, wie "BILD" weiter berichtet.
Interessant wird es jedoch bei Johannes B. Kerner. Denn anders, als bei Katarina Witt, wird beim "Der Quiz-Champion"-Moderator eine Ausnahme gemacht.
Denn wie das Medium erfahren haben will, soll Günther Jauch ihm zugestandenen haben, den Telefonjoker spontan auszutauschen. Ob diese Maßnahmen Erfolg gebracht hat?
Das alles könnt Ihr am Donnerstag, dem 20. November um 20.15 Uhr in der Sonderausgabe von "Wer wird Millionär?" im Rahmen des Spendenmarathons bei RTL und bei RTL+ sehen.
