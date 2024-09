"Wer wird Millionär?"-Spezial: Jauch-Kandidat verrät, wie er 40 Kilo in nur einem Jahr verlor

Köln - Endspurt in der Drei-Millionen-Woche bei " Wer wird Millionär? ": Am Mittwochabend hatten die acht Auswahlkandidatinnen und -kandidaten die "letzte Chance", auf dem heißen Ratestuhl von Moderator Günther Jauch (68) Platz zu nehmen.

Benjamin Boritzka aus Aukrug in Schleswig-Holstein nahm in nur einem Jahr 40 Kilogramm ab. © RTL / Guido Engels

So auch Benjamin Boritzka aus Aukrug (Schleswig-Holstein). Der Familienvater war bereits neunmal Teil der Auswahlrunde, konnte sich hier allerdings nie gegen seine Konkurrenz durchsetzen.

Das sollte sich am Mittwochabend ändern. "Zweifelt man an sich selber? Schimpft man auf das System oder was macht man dann?", fragt Moderator Jauch den Familienvater, als dieser von seiner ausgiebigen "WWM"-Leidensgeschichte erzählt.

Keinesfalls meint der Lastwagenfahrer. Im Gegenteil, er freue sich, dass er bei jedem seiner Auftritte sichtbar schlanker geworden sei, berichtet Boritzka. Insgesamt 40 Kilogramm habe er in nur einem Jahr abgespeckt, nachdem sein Arzt ihm einen zu hohen Blutdruck bescheinigte, führt er aus.

Logisch, dass der Kandidat damit Jauchs Interesse weckt. Der will nämlich wissen, wie er das gemacht habe. Die überraschende Antwort: Er habe sich nur einmal am Tag so richtig satt gegessen und dann 24 Stunden lang gefastet, berichtet Boritzka.

In der Raterunde selbst läuft es für den dreifachen Vater zunächst dann auch gut. Erst bei der 64.000-Euro-Frage "Welcher Staat liegt größtenteils auf der Insel Pulau Ujong? A: Thailand, B: Singapur, C: Kambodscha oder D: Vietnam" verzockt sich Boritzka und wählt Thailand statt Singapur.

Weil er sich zuvor aber für die Sicherheitsvariante mit nur drei Jokern entschieden hatte, fällt er weich, landet am Ende bei 16.000 Euro und überspringt damit die Hürde, die zur Teilnahme am großen Finale am Donnerstag berechtigt. Hier haben alle Kandidatinnen und Kandidaten die einmalige Chance auf drei Millionen Euro.