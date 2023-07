"Wir gegen die!" auf ProSieben: Das hat es mit der neuen Kebekus-Show auf sich

München - "Wir gegen die! Die Kebekus Geschwister Show" startet im August auf ProSieben . Was hat es damit auf sich?

Carolin (43) und David Kebekus (39) wollen es den gegnerischen Geschwisterpaaren bei "Wir gegen die! Die Kebekus Geschwister Show" zeigen! © ProSieben/Marvin Ruppert

"Ich würde frieren für meinen Bruder", stellt Carolin Kebekus (43) im Vorfeld klar, als es um das Teilen der Bettdecke geht. Nett! Entscheidend ist jedoch etwas anderes: Wird sie mit ihm auch gewinnen?

Denn ab dem 29. August tritt die Komikerin in dem neuen Format mit ebenjenem an ihrer Seite an.

Carolin und David Kebekus (39) müssen an vier Abenden gegen prominente Geschwisterpaare ran und in einem Wettstreit "um die Ehre" ihre Gegner bezwingen, wie Jeannine Michaelsen (41), die als Moderatorin durch die Show führen wird, erklärt.

Bereits ihre ersten Kontrahentinnen haben es in sich! Otlile (32) und Motsi Mabuse (42) verstehen beim Thema Ehre keinen Spaß. "Wir sind richtig aggro bei solchen Spielen", macht Motsi deutlich.



Doch wie funktioniert das Format überhaupt?