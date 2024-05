Kein Elton, aber Europameister-Duell bei "Schlag den Star": Scholl trifft auf Babbel!

München - Die Fußball-Europameisterschaft in diesem Sommer wirft ihre Schatten bereits voraus. Doch noch bevor es in Deutschland zur Sache geht, liefern sich zwei Europameister bei "Schlag den Star" auf ProSieben ein knallhartes Duell!

Am Format ändert sich hingegen nichts. Auch Scholl und Babbel treten in bis zu 15 Runden gegeneinander an, wobei der strahlende Gewinner am Ende des Abends den begehrten Geldkoffer mit 100.000 Euro in die Höhe strecken darf.