Witwe im Stich gelassen: Wird sie von Mobilitätsausrüster abgezockt?

Torgau - Elvira Schubert wendet sich an "Voss und Team" (MDR). Sie weiß nicht weiter. Eigentlich hat sie gerade ganz andere Probleme zu bewältigen, doch sie muss sich mit einem Anbieter von Mobilitätsausrüstung herumschlagen.

Elvira Schubert wollte für ihren kranken Mann eine ebenerdige Dusche einbauen lassen, dann starb dieser plötzlich. (Symbolbild) © 123RF/sergofoto

Elvira traf Vorkehrungen, um ihren an Lymphdrüsenkrebs erkrankten Mann Frank Schubert seine Mobilität in ihrer Wohnung wiederzugeben, berichtet die MDR-Sendung "Voss und Team" in ihrer neuesten Folge.

Dazu gehörte eine ebenerdige Dusche, damit er sich auch ohne Hilfe wieder alleine waschen könne. Diese bestellte sie bei Mobilae.

Ihr Mann lag währenddessen im Krankenhaus. In einer Operation sollte der Tumor entfernt werden. Seine Chancen standen gut.

Elvira bezahlte also die 4235 Euro für die Dusche in Erwartung, ihrem Mann so eine Sorge abzunehmen.

Zwei Wochen danach besuchte sie Frank im Krankenhaus. Eigentlich war alles wie jeden Tag, doch diesmal sollte etwas anders sein. Elvira bekam ihren Mann nicht wach. Sie rief die Krankenpfleger, doch die hatten keine guten Nachrichten.

"Da wurde festgestellt, dass er für immer eingeschlafen war", erzählt Elvira unter Tränen.