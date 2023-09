Alarmierender Quoten-Trend: Florierte der ZDF-Fernsehgarten auch 2023?

Mainz - Folgt man so manchen Social-Media-Accounts, könnte man den "Fernsehgarten" mit Andrea Kiewel für ein stets in allen Details zu kritisierendes Kulturgut halten. Doch wie gut lief die ZDF-Show dieses Jahr eigentlich?

Der oft heiß kommentierte ZDF-Fernsehgarten mit Andrea Kiewel (58) hat 2023 eine geringere Reichweite und Einschaltquote verzeichnet als im besonders erfolgreichen vergangenen Jahr. Am Sonntag (24. September) endet - einen Tag nach dem kalendarischen Herbstanfang - die Saison der regulären Ausgaben vom Sendezentrumgelände in Mainz-Lerchenberg.

Die letzte Ausgabe des diesjährigen ZDF-Fernsehgartens läuft passend zum Start der Wiesn in München unter dem Motto "Oktoberfest". © Hannes P. Albert/dpa

Zur Erklärung: Die gesellschaftliche Entwicklung, dass allmählich immer weniger Menschen linear fernsehen, kann bei geringerer Reichweite durchaus fast gleichbleibende oder manchmal sogar höhere Marktanteile und Quoten als in früheren Jahren bedeuten.

"Ihr Gute-Laune-Garant am Sonntagvormittag" bewirbt das ZDF seine Freiluftveranstaltungsreihe, die es seit 1986 gibt. Im Jahr 2000 übernahm die heute 58-jährige Andrea Kiewel die Sommershow, die zuvor unter anderem Ilona Christen (†58) und Ramona Leiß (66) moderiert hatten.

Der ZDF-Fernsehgarten emotionalisiert und wird, wie sonst nur wenige TV-Sendungen, gern diskutiert im Netz - seien es "Kiwis" Moderationen, die Garderobe von Promis oder die Auswahl der Gäste und Themen an sich.

Am Sonntag ist ab 12 Uhr eine Wiesn-Show angesagt. Das Motto des letzten Fernsehgartens '23 aus Mainz lautet "Oktoberfest". Zu den angekündigten Gästen gehören Die Draufgänger, voXXclub, Karin & da Hefter, Nicki und Max Weidner. Auch in diesem Jahr geht die Show laut ZDF wieder auf Tour. Am 1. und 8. Oktober präsentiert Kiewel demnach Musik, Artistik, Service aus Hamburg - aus zwei Beachclubs an den St.-Pauli-Landungsbrücken.