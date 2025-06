"Kiwi" lässt im "ZDF-Fernsehgarten" die Hochzeits-Bombe platzen!

Alles in Kürze

Frisch verlobt: Noch aufgekratzter als gewöhnlich führte Andrea "Kiwi" Kiewel" (60) durch den "ZDF-Fernsehgarten" am Sonntag. (Archivbilder) © Bild-Montage: Hannes P. Albert/dpa, Gerald Matzka/dpa

"Und wer auf gute Nachrichten wartet: Sie hat 'ja" gesagt!", gab "Kiwi" gleich zu Beginn der Live-Show vom Mainzer Lerchenberg bekannt und hielt noch aufgedrehter als sonst ihren Verlobungsring in die Kamera.

Natürlich wurde das sofort angemessen vom Publikum bejubelt. "Kiwi" hat also ihre Auszeit in der vergangenen Woche genutzt, um das private Glück in trockene Tücher zu packen. Es wird bereits ihre vierte Ehe werden.

Sie ist bekanntlich mit einem Israeli liiert, mit dem sie gemeinsam in Tel Aviv lebt. Wegen des eskalierenden Krieges in Nahost hatte sie die letzte Folge des "Fernsehgartens" nicht moderieren können, da sie nicht ausreisen konnte. Joachim Llambi (60) und Lutz van der Horst (49) hatten übernommen.

Jetzt war "Kiwi" also wieder da und führte sichtlich beflügelt durch die über zwei Stunden "Fernsehgarten".

Zwar hatten viele Zuschauer in ihren Kommentaren auf "X" gemutmaßt, dass die sich nun wieder in festen Händen befindliche Moderatorin ihre berüchtigten Krabbel- und Fummel-Attacken unterlässt, dem war aber nicht so.