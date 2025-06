ZDF-Fernsehgarten wird zur Hitze-Schlacht: Eine "ältere Kuh" begeistert Kiwi

Mainz - "Es ist heiß!", gab Moderatorin Andrea "Kiwi" Kiewel (60) zu Beginn des ZDF-Fernsehgartens am letzten Juni-Sonntag zu Protokoll. Kurz darauf prophezeite sie mit leidendem Tonfall, dass die Live-Show zur "Hitze-Schlacht" werde. Was die Fans wie auch die Nörgler aus "X" zu diesem Zeitpunkt noch nicht wissen konnten: Die Sendung sollte sich in eine gefühlte Koch-Show verwandeln.